Истребители НАТО перехватили 11 российских самолетов 3 2.09.2019, 21:50

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Иллюстративное фото

Всего в августе самолеты Балтийской воздушной полиции взлетали 40 раз.

Истребители НАТО в составе Балтийской воздушной полиции на прошлой неделе перехватили 11 российских самолетов.

По данным Министерства обороны Литвы, российские самолеты в основном направлялись в Калининградскую область или покидали ее, передает polskieradio.pl.

Дежурные истребители НАТО с 28 по 30 августа взлетали девять раз для опознавания и сопровождения российских самолетов — самолета-разведчика Су-24МР, пассажирского самолета Ан-24, самолетов Ан-12 и Ил-76, а также истребителей Су-27.

Всего в августе самолеты Балтийской воздушной полиции взлетали 40 раз.

До конца августа воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищали венгры, дислоцированные в Шяуляй, и испанцы, поддерживающие их, а также британские летчики, находящиеся в эстонской Амари.

3 сентября на литовской базе состоится торжественная передача миссии бельгийцам и датчанам. В свою очередь, в Эстонии до конца года будут дислоцироваться чехи.