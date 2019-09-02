Истребители НАТО перехватили 11 российских самолетов

Истребители НАТО перехватили 11 российских самолетов3
- 2.09.2019, 21:50
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Всего в августе самолеты Балтийской воздушной полиции взлетали 40 раз.
Истребители НАТО в составе Балтийской воздушной полиции на прошлой неделе перехватили 11 российских самолетов.
По данным Министерства обороны Литвы, российские самолеты в основном направлялись в Калининградскую область или покидали ее, передает polskieradio.pl.
Дежурные истребители НАТО с 28 по 30 августа взлетали девять раз для опознавания и сопровождения российских самолетов — самолета-разведчика Су-24МР, пассажирского самолета Ан-24, самолетов Ан-12 и Ил-76, а также истребителей Су-27.
Всего в августе самолеты Балтийской воздушной полиции взлетали 40 раз.
До конца августа воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищали венгры, дислоцированные в Шяуляй, и испанцы, поддерживающие их, а также британские летчики, находящиеся в эстонской Амари.
3 сентября на литовской базе состоится торжественная передача миссии бельгийцам и датчанам. В свою очередь, в Эстонии до конца года будут дислоцироваться чехи.