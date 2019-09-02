Чего боятся в Кремле? 2.09.2019, 22:16

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Страшащийся притягивает свои страхи.

Что стало зримым после 31 августа?

Понятно-то оно было и так, но сейчас это показали Граду и Миру.

1. Если во время несанкционированной протестной прогулки никого не "винтить" и не тащить в отделение, то ничего страшного ни для кого не случится, небо на землю точно не рухнет.

2. Совершенно ясно, что такое "массовые беспорядки" и кто в них виноват. А виноваты т.н. "силовики": избиения и аресты мирных людей - это и есть беспорядки. Самые настоящие.

3. Пугать "титушками", "казаками" и т.д. - глупо. Потому что в сознании людей "титушки" - это те, кто совершает очевидно уголовные деяния. В итоге, народ все же собрался, хотя день для протестов был явно неудачным (еще неудачнее могут быть только новогодние праздники).

4. Очевидно, что антимитинговое законодательство на самом деле и ведет к радикализации.

Ну, вот наблюдал я в 90-е протесты в Санкт-Петербурге. Очень разные. Массовые - когда перекрывались улицы, а итоговый митинг проводился на Дворцовой. Не очень массовые - еженедельное собрание сторонников РКРП у Казанского собора. (Лениво подходил милиционер - да, в единственном числе! - лениво интересовался лозунгами, а потом неспешно удалялся).

Про драку на митинге или про задержание можно было рассказывать год - настолько это было редким явлением.

Все поменялось, когда в Кремле появился тот, кто всего этого реально боится...

Посему требованием оппозиции должна быть ревизия с отменой всего антимитингового законодательства.

Я не про законодательство от 2012-го и т.д. - это и без того совершенно очевидно. Я про то, что было принято в 2002-м. Напомню, после очень странных беспорядков, устроенных якобы "националистами", которых никто не видел ни до, ни после. Погром случился якобы после проигрыша сборной РФ на очередном ЧМ. Почему-то никогда - ни ранее, ни потом - таких футбольных переживаний не было.

И - о, чудо! - тут же, сразу и законопроект возник. Правда, направленный не против погромщиков, а против мирных протестующих, к погромам не склонных.

Так вот, требование вернуться к законодательству о митингах до 2002-го, как наиболее соответствующему Конституции, должно быть в повестке дня. Не пунктом 1, но одним из существенных.

Хотя, по уму, этим должна бы озаботиться сама власть. Потому что страшащийся притягивает свои же страхи. А оно им надо?

Егор Седов, Facebook