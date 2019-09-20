«Документ вне закона»: как с белорусских водителей требуют деньги 7 20.09.2019, 7:58

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Что не так с практикой эвакуации авто в нашей стране?

Тематика принудительной эвакуации не умрет никогда - именно к такому мнению пришла редакция Автобизнеса, когда число сообщений о незаконной, по словам наших читателей, эвакуации стало увеличиваться с каждым днем.

Вот одна из последних ситуаций.

Алексей: "Недавно моя супруга припарковала автомобиль не по ПДД, в зоне действия запрещающего знака. Экипаж ГАИ возле машины увидел наш знакомый и сообщил мне по телефону. Я сразу подошел к автомобилю, который уже успели погрузить на эвакуатор. Инспектор ГАИ дал команду поставить авто на место, после составил постановление о нарушении и уехал. С нарушением мы согласились, но вот с документом, который представитель "Белспецавтоэвакуации" передал нам на руки, - нет. По нему мы должны заплатить 60 рублей за услуги по эвакуации. Но эвакуации же не было, за что платить?"

Смотрим на документ, выданный нарушителю правил парковки:

Процесс принудительной эвакуации предусмотрен ст.8.10 ПИКоАП Беларуси.

Статья 8.10. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства

1. Работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное правонарушение, предусмотренное статьями 18.16 и 18.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения. При совершении водителем административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, работники Государственной автомобильной инспекции вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств на охраняемую стоянку, если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

Здесь есть одно важное условие: если водитель находится в непосредственной близости от транспортного средства, то принудительная эвакуация не применяется.

Остальные моменты данной процедуры регламентируются Инструкцией о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержденной Постановлением СМ РБ №986.

Так вот, в этом нормативном акте вы не найдете такого документа, как "акт приема-передачи транспортного средства при неисполненном обязательстве по возмещению расходов". И в ПИКоАП, и в Инструкции идет речь о протоколе осмотра. В нем указываются место, с которого производится эвакуация, и адрес охраняемой стоянки, куда будет помещено транспортное средство, а также иные необходимые сведения.

Как видим, в акте, выданном Алексею, по понятным причинам не указано, куда авто доставлялось на хранение. А поскольку оно никуда не доставлялось, то и эвакуации как таковой не было. Погрузка автомобиля на эвакуатор и спуск обратно были, но эвакуации не было.

По акту владелец автомобиля должен заплатить 60 рублей. Откуда взялась эта цифра? Отвечаем: из официального нормативно-правового акта, которым такой тариф утвержден.

Но мы должны читать дословно, за что нас обязывают платить именно 60 рублей: "Принудительная отбуксировка транспортного средства на охраняемую стоянку - 60 рублей". И единица измерения красноречива - "доставка", что означает, что транспортное средство все же должно быть доставлено именно на охраняемую стоянку, а не хоть куда.

Если доставки на стоянку не было, то и тариф этот не применяется. А за поднятие авто и его возвращение с эвакуатора никаких тарифов закон не устанавливает.

И еще: при принудительной эвакуации третий экземпляр протокола осмотра (а не акта) хранится на стоянке, которая приняла авто на хранение. И возвращается транспортное средство владельцу под роспись в третьем экземпляре протокола этого самого осмотра.

14. Собственник (владелец) транспортного средства или уполномоченное им лицо при получении транспортного средства расписывается в протоколе осмотра транспортного средства.

Поэтому никаким "актом приема-передачи" возврат автомобиля его владельцу Инструкцией не регламентирован - только записью в протоколе осмотра.

А теперь отстранимся от юридических норм и зададим себе вопрос из области логики: как можно что-то передать (вернуть), если официально это у того, кто передает, не находилось, да еще требовать за это деньги?

Можно сколько угодно изобретать различные документы, не предусмотренные законом, но их юридический вес будет весьма сомнителен, их можно оспорить. В подобных ситуациях оптимальным вариантом будет обращение в прокуратуру с требованием принятия мер и отмены документов, не предусмотренных действующим законодательством.

Закон РБ "О прокуратуре Республики Беларусь"

Статья 4. Задачи и направления деятельности прокуратуры

1. Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за:

точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее - надзор за исполнением законодательства).