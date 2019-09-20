«Теперь учителя могут с полным основанием бить и унижать детей» 22 20.09.2019, 8:09

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Иллюстрационное фото

Психолог и психотерапевт — о нашумевшей истории в гомельской школе.

Вмешательство Лукашенко в инцидент, произошедший в 4-м классе гомельской школы, вызвало бурную реакцию в соцсетях. Еще до него общество раскололось на два лагеря: одни защищали учительницу, другие вступались за ученика, пишет «Солидарность».

Психолог Лилия Ахремчик характеризует эту историю как «общество победившего насилия».

— После высказывания президента теперь учителя могут с полным основанием бить и унижать детей, — пишет Лилия. — Нам не нужен Кодекс об образовании, нам не нужен Административный кодекс, нам не нужен Закон о защите детей, высочайшее «добро» на произвол получено. Профнепригодная учительница восстановлена без суда и следствия, папа с ребенком вызваны в инспекцию по делам несовершеннолетних. Глупо же спрашивать, какое преступление совершил ребенок?

Психотерапевт Константин Минкевич обращает внимание на моменты, которые считает типичными для Беларуси.

— Во-первых, в очередной раз в случае конфликта стороны не сходятся только в отношении того, кого именно надо бить: учителей, детей, родителей или вообще чиновников. В самой необходимости этого действия практически никто не сомневается, во всяком случае, их голоса тонут в общем гуле. Идея, что школа — это не театр военных действий, а место, где дети получают образовательные услуги, выглядит крайне непопулярной.

Идея, что вообще-то есть еще вариант договариваться, а не обвинять друг друга... я ее не встретил, кажется, ни разу за эту неделю. Это, кстати, далеко не единственный пример конфликта интересов, где отсутствуют даже попытки попытаться найти хотя бы компромисс, скорее, для Беларуси это типичнейшая ситуация. Для социофобичной нации резонно ожидать подвоха повсюду и стремление нанести упреждающий удар — нормальная стратегия, если конфликта не избежать, конечно.

Впрочем, судя по стремлению защищать и учительницу, и директора, избегание конфликтов — тоже привычная стратегия, пожалуй, гораздо более привычная. Не замечаешь проблему — и ее как бы и нет. В школе случился скандал, но как-то так получается, что это — совершеннейшая случайность, так-то все хорошие. И учительница, и директор, и ученики, и родители.

Что произошло

13 сентября сайт «Сильные новости» опубликовал видео, снятое в средней школе №15 Гомеля. На нем учительница во время урока русского языка в 4-м классе держит над учеником парту и матом угрожает ему: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц будет».

Вечером того же дня в школе прошло родительское собрание. Учительницу уволили.

Спустя несколько дней Лукашенко назвал произошедшее издевательством над учительницей и распорядился восстановить ее на работе.

Директора школы уволили. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии. Строгие предупреждения получили топ-чиновники: премьер-министр Сергей Румас, глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова и вице-премьер Игорь Петришенко.

Оценку Лукашенко ситуации можно передать одной цитатой:

— Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

Эти слова произнесены диктатором (педагогом по образованию) в адрес девятилетнего мальчика, которому учительница грозила матом за смех во время урока.

После жесткого разноса от Лукашенко ученика 4-го класса, ставшего участником конфликта с учителем, вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что несколько лет назад правитель признался, что в детстве состоял на учете в милиции.

— Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина — капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем, — говорил Лукашенко два года назад на республиканском педсовете.