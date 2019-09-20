Палата представителей США одобрила $250 миллионов военной помощи для Украины 2 20.09.2019, 8:15

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Ожидается, что Сенат примет и утвердит документ о бюджете на следующей неделе.

Палата представителей Конгресса США после некоторой задержки одобрила выделение военной помощи Украине в размере $250 млн. Законопроект конгрессмены поддержали 19 сентября, сообщает издание Defense News.

Ожидается, что Сенат примет и утвердит документ о бюджете на следующей неделе.

Таким образом, пакет помощи по безопасности Украине будет продолжен в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября.

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. Пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В конце августа президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В Пентагоне высказали мнение, что военную помощь Украине следует продолжать.

12 сентября администрация президента разблокировала выдачу Украине военной помощи.