«Решение действовать было принято на площади» 20.09.2019, 8:45

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Лидеры экологических протестов рассказали о своих мотивах.

Участники экологических протестов против вредных или опасных предприятий в разных городах страны выдвигаются в кандидаты, сообщает «Белсат».

Очередной этап избирательной кампании — зарегистрированные инициативные группы собирают подписи за выдвижение кандидатов в «депутаты» «палаты представителей». В Бресте подписи за своих выдвиженцев активно собирают противники аккумуляторного завода «АйПауэр».

Четверо выдвиженцев — Роман Кисляк, Александр Кабанов, Владимир Мороз и Елена Макаревич — зарегистрировали свои инициативные группы во всех четырех избирательных округах в Бресте и Брестском районе. В общей команде для сбора подписей работают около сотни человек.

«Когда пришел момент выдвижения, встал вопрос среди прочего и на площади, и сказали, давайте будем выдвигать своих кандидатов», - вспоминает выдвиженец в кандидаты, блогер Александр Кабанов.

Проблема чистого воздуха возникла в различных регионах Беларуси, где строятся или уже действуют вредные и опасные для окрестностей предприятия. В Светлогорске на Гомельщине это завод беленой целлюлозы.

Андрей Смоленчук, уроженец Светлогорска, выдвинулся на кандидата, так как полагает, что все другие способы защитить интересы горожан уже использованы.

Борьба с экологическими проблемами стала и причиной выдвижения на кандидатов двух могилевских активистов. Противники стройки завода «Омск Карбон» Олег Аксенов и Андрей Бодилев тоже сейчас собирают подписи.

Для регистрации в качестве кандидата на «выборах» каждый выдвиженец должен собрать не менее тысячи подписей.