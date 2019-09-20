«Надо судить за оскорбление»: что говорят в Минске об учительнице с партой 10 20.09.2019, 9:40

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Журналисты спросили мнение прохожих о скандальной истории в Гомеле.

Журналисты «Радыё Свабода» спросили у прохожих на улицах Минска, как они относятся к ситуации с гомельской учительницей, которая оскорбила ученика.

13 сентября сайт «Сильные новости» опубликовал видео, снятое в средней школе №15 Гомеля. На нем учительница во время урока русского языка в 4-м классе держит над учеником парту и матом угрожает ему: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц будет».

Вечером того же дня в школе прошло родительское собрание. Учительницу уволили.

Спустя несколько дней Лукашенко назвал произошедшее издевательством над учительницей и распорядился восстановить ее на работе.

Директора школы уволили. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии. Строгие предупреждения получили топ-чиновники: премьер-министр Сергей Румас, глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова и вице-премьер Игорь Петришенко.

Оценку Лукашенко ситуации можно передать одной цитатой:

— Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то.

Эти слова произнесены диктатором (педагогом по образованию) в адрес девятилетнего мальчика, которому учительница грозила матом за смех во время урока.

После жесткого разноса от Лукашенко ученика 4-го класса, ставшего участником конфликта с учителем, вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что несколько лет назад правитель признался, что в детстве состоял на учете в милиции.

— Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина — капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем, — говорил Лукашенко два года назад на республиканском педсовете.