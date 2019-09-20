Экономист: Лукашенко включил дурачка 20 20.09.2019, 9:51

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Лев Марголин

Что стоит за очередным «разносом» от диктатора?

19 сентября белорусские власти провели совещание по итогам работы экономики за истекший период 2019 года. Лукашенко предупредил правительство, что если не будут выполнены утвержденные на текущий год планы, то последуют жесткие кадровые решения:

«Все ответственные – от премьер-министра – уйдете на покой».

Премьер Сергей Румас порадовать руководителя страны не смог. Из 7 утвержденных на 2019 год прогнозных показателей пока выполняются 4. Не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту.

Особо впечатляет провал по последнему показателю: при планах роста в 4% ВВП за январь-август вырос лишь на 1,1%.

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY выразил сомнение, что правительству до конца года удастся выполнить прогнозные показатели.

«И дело здесь не в правительстве. У нас все министры – пешки, потому что действуют в том пространстве, которое им выделяет Лукашенко. Он десятилетия не дает им возможности проводить реформы. И по-прежнему считает, что его стратегия верная. А причины всех неудач – эксцесс исполнителей, не умеют работать. Отсюда следует вывод: если ничего не получается, нужно менять исполнителей», – объяснил Марголин логику руководителя Беларуси.

Экономист обратил внимание на заявление Лукашенко, в котором он грозил правительству жесткими кадровыми решениями:

«И чтобы потом меня отдельные умники, не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания?»

«Это называется включать дурачка. Он делает вид, что не понимает, что речь идет о «выбора»х, которые состоятся в будущем году – «президентских». Его фраза о том, что народ должен на себе ощутить положительные результаты работы экономики, как раз говорит об обеспокоенности по поводу приближения прездентстких выборов. Выдает его опасения, что народ будет недоволен отсуствием улучшения жизни», – считает Марголин.

Кто может более успешно заменить Румаса в рамках действующей системы?

«Никто. Точно так же как Румас не стал успешной заменой Кобякову. Человек, который сменит нынешнего премьера, обречен на тот же неуспех, т.к. любые робкие попытки правительства убедить Лукашенко в необходимости реформ наталкиваются на жесткое сопротивление», – подытожил экономист.