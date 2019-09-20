Власть подшаманила 5 Андрей Филимонов, «Сибирь. Реалии»

20.09.2019, 10:10

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Кто-то уже сравнивал Александра Габышева со знаменитым Форрест Гампом.

Теперь, когда полиция арестовала шамана Александра Габышева и намерена вернуть его обратно в Якутию, откуда он начал свой путь полтора года назад, стабильности нынешнего режима больше, кажется, ничто не угрожает. Потому что актер Устинов уже осужден судьей Криворучко на три с половиной года колонии. Правда, насчет судьбы актера приходят и обнадеживающие новости. Видимо, на власть подействовала неожиданная солидарность актерского сообщества, которое дружно вступились за своего коллегу. И многие уже гадают, проявят ли сибирские шаманы такую же солидарность по отношению к своему коллеге?

Ну, а если серьезно, то тревожно за судьбу Александра Габышева, которому вряд ли возьмется помогать адвокат Кучерена. И надоело смотреть, как нас запугивают, от Москвы до самых до окраин. Сорок человек в масках, вооруженные автоматами, хватают щуплого пятидесятилетнего якута под покровом ночи. Герои, нечего сказать. Слава богу, никто из них не вывихнул плечо во время этой спецоперации. Потому, что ОМОН нынче дорог. Это ведь последний аргумент, оставшийся у власти для диалога с гражданским обществом. ОМОН и ещё судья Криворучко. Если бы не они, люди бы совсем потеряли страх. Вон в Улан-Удэ до чего дошло – протесты против фальсификации выборов, массовые ночевки на главной площади. А это уже, считай, майдан в чистом виде. И всё из-за шамана! Власть же ни в чем ни виновата. Особенно, в том, что ей достался такой дурной народ, который верит кому угодно, кроме власти.

И, конечно, не случайно все это происходит именно в Сибири, где у власти с шаманами традиционно плохие отношения. Так, например, в 1904 году, в Горном Алтае была проведена масштабная спецоперация, в которой участвовали не только полицейские чины, но и отряд казаков. А все из-за того, что местной девушке тринадцати лет по имени Чугул Сорокова явился небесный всадник. Выслушав его, девушка начала проповедовать среди алтайцев "белую веру" или бурханизм, идеи которого в считанные месяцы овладели массами. Среди прочего Чугул требовала от своих сторонников отказаться от русских денег и бойкотировать товары русских купцов. Двадцать лет спустя тем же самым будут заниматься в Индии Махатма Ганди и его единомышленники. Но алтайцы первыми освоили практику мирного неповиновения. Российские власти ответили на это казачье-полицейским рейдом и арестовали Чугул с её отцом. Однако бурханизм никуда не исчез, пережил Российскую империю и в наши дни является одним из традиционных алтайских культов.

Так что арестовывать шаманов – довольно глупое занятие. Они после этого обретают статус мучеников в глазах своих приверженцев. Хотя, конечно, давно известно, что история ничему не учит, особенно тех, кто не учил историю в школе. К этой категории, похоже, относится и руководство МВД. Они все ещё по старинке, по Сталину, думают, что нет человека – нет проблемы. И рассчитывают напугать людей двумя автобусами с омоновцами. На мой взгляд, они ошибаются. Я бы сказал, перифразируя Линкольна, что можно запугивать часть народа всё время, и некоторое время – весь народ, но невозможно запугивать всех всё время.

И вот уже, как сообщают новости, отряд Габышева не распался, его спутники утром проехали около 20 километров, чтобы покинуть Бурятию. Сейчас они разбили лагерь на территории Иркутской области, завтра они продолжат свой путь в направлении Байкальска.

"Мы совершенно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение несмотря ни на что", – говорят сторонники шамана.

Кто-то уже сравнивал Александра Габышева со знаменитым Форрест Гампом. Когда-нибудь про поход шамана на Москву, наверное, тоже снимут кино. Если найдется режиссер, способный средствами кинематографа отразить весь абсурд наших нынешних реалий. Ведь говорят же, что жизнь часто сильнее любого кино. Наша жизнь – точно сильнее.

Андрей Филимонов, «Сибирь. Реалии»