Торговлю обязали продавать бумажные пакеты 8 20.09.2019, 10:15

1,880

Что об этом думают продавцы и производители.

Белорусские продовольственные и непродовольственные магазины, павильоны и автозаправки обязали продавать бумажные пакеты. В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах, к примеру, должно быть по 2−3 вида пакетов. Tut.by узнал, что думают о нововведении торговые сети, есть ли у них сейчас в ассортименте бумажные пакеты и готовы ли белорусские производители удовлетворить потребности магазинов в такой упаковке.

«Если сейчас сделать полный переход на бумажную упаковку, это отразится на цене продуктов»

В Беларуси начался постепенный переход от небезопасной для экологии пластиковой упаковки и одноразовой посуды к экологичной бумажной. Первый шаг — торговлю обязали иметь в ассортименте такой товар. Зато перечень полиэтиленовых мешков и пластмассовой одноразовой посуды, которые раньше обязательно должны были быть в магазинах, сократили.

Журналисты прошлись по магазинам нескольких торговых сетей и посмотрели, есть ли там бумажные пакеты сейчас. В супермаркете «Белмаркет» мы нашли бумажные пакеты только для развесных желатиновых конфет. Они бесплатные. В «ГИППО» вообще таких не обнаружили.

В магазинах «Рублевский» бумажные пакеты продаются уже давно. Правда, висят они не на самом видном месте. Один стоит 39 копеек. Для сравнения, большой привычный нам пакет со значком «BIO 100% разлагаемый» — 24 копейки. К слову, за 15 минут, что мы постояли у касс, бумажный пакет не купил никто.

— Я много продуктов набрала, бумажный просто не выдержит, — пояснила свой выбор одна из покупательниц, которая купила обычный пакет.

Еще один покупатель сказал, что он вообще редко покупает пакеты, поскольку всегда носит с собой рюкзак и может все покупки складывать туда. А сегодня он его просто оставил дома.

— Если и покупаю полиэтиленовый пакет, то редко. Потом его вместо мусорного использую, — говорит парень. — Про бумажный я как-то не подумал. Куда его потом деть? Да и стоит он дороже. Зачем переплачивать за то, что потом все равно выбросишь?

В администрации торговой сети подтвердили, что бумажные пакеты покупают не очень активно. А выгодно ли вообще магазинам иметь такой товар в ассортименте?

— Все понимают, что пластик — это очень плохо, и здесь вопрос не в выгоде уже, — ответила исполнительный директор ассоциации розничных сетей и гендиректор сети универсамов «Рублевский» Наталия Шаблинская. — В этой ситуации мы занимаем гражданскую позицию. Выгода — это сиюминутное. А мы живем здесь, понимаем все проблемы и хотим способствовать их решению.

Наталия Шаблинская говорит, что с закупкой экологичных пакетов проблем быть не должно.

— Я разговаривала с коллегами из разных торговых сетей по этому поводу, никто не сказал, что у них есть проблема с этим, — говорит Наталия Шаблинская. — У нас в стране есть 3−4 организации, которые производят такие пакеты. Поэтому не думаю, что возникнут вопросы с закупкой данной упаковки.

С закупкой вопросов не возникнет, а с продажей? Ведь бумажные пакеты все-таки дороже пластиковых.

— Мы сейчас начнем уходить от пластика, и с нас снимут обязательство предоставлять бесплатные фасовочные пакеты в неограниченном количестве. Конечно, найдутся недовольные, даже те, кто будет писать жалобы на это. Бумажные пакеты действительно дороже. Но со временем люди поймут, что экологичная упаковка — это хорошо и будут их покупать, — говорит директор. — Сейчас нужно делать упор на молодежь. Она ездит на Запад, она учится, видит там всякие инновации. Она понимает, что хорошая жизнь зависит и от экологии в том числе.

По словам Наталии Шаблинской, полный отказ от полиэтиленовых пакетов отразится на стоимости продуктов, ведь все прекрасно понимают, что упаковка в ее цену закладывается.

— Если сейчас сделать полный переход на бумажную упаковку, грубо говоря, класть в бумагу не только хлеб, но и овощи, фрукты и так далее, их цена подрастет. А мы сдерживаем цены, — поясняет собеседница. — Но со временем, когда объемы производства такой упаковки вырастут, цены на нее снизятся.

«У нас разработана бумажная упаковка для хлебобулочных изделий и отдана в производство»

Представители торговой сети BIGZZ тоже считают, что чем больше будут объемы произведенной бумажной упаковки, тем дешевле она будет. А может даже и сравняется в цене с пластиковой. Пока бумажных пакетов в магазинах этой торговой сети нет.

— У нас разработана бумажная упаковка для хлебобулочных изделий и отдана в производство. Они будут бесплатными. Пока упаковываем все в пластик, — пояснили ее представители. — Если говорить о больших пакетах с ручками, то пока они у нас тоже целлофановые. Но у человека есть возможность купить тканевую многоразовую сумку, она стоит 13 рублей.

В сети уверены, что не все покупатели сразу начнут покупать бумажные пакеты.

— Но со временем мы на них перейдем. В разных странах вопрос перехода на экологичную упаковку решают по-разному. В Италии, к примеру, к этому вообще очень жестко подошли, просто запретили любую неэкологичную. Другие страны идут путем постепенного сокращения использования неэкологичной упаковки и перехода на экологичную.

Кстати, в одной из торговых сетей предположили, что бумажные пакеты — не самый лучший вариант безопасной упаковки, поскольку не так уж он и экологичен.

— Когда с вопросом перехода на экологичную упаковку столкнулись в Литве, тоже было решено использовать бумажные пакеты. Но потом поняли, что для их производства нужно много древесины. А лес, хоть и возобновляемый источник, но растет очень медленно, — пояснили свою позицию представители сети. — Некоторые страны в Европе пошли другим путем — стали производить биоразлагаемую упаковку, но из сырья, которое быстрее растет, к примеру, из кукурузы. Они тоже быстро разлагаются, наносят природе меньший ущерб — лес вырубать не нужно и сырье стоит дешевле.

«Только одно наше предприятие может обеспечить всю Беларусь бумажными пакетами»

Постановление МАРТ сегодня уже вступило в силу. То есть пакеты должны появиться в продаже уже в ближайшее время. Есть ли возможность у белорусских предприятий, которые производят упаковку, обеспечить потребности всех магазинов в этом товаре? Тем более, что в некоторых должно быть не по одному виду бумажных пакетов.

— Мы уже давно поставляем в наши торговые сети бумажные пакеты для хлеба, пакеты с ручками, с врезными ручками. У нашего предприятия в ассортименте больше 450 видов бумажных пакетов. Это только пакетов. Еще мы делаем бумагу для сыра, мяса, колбасы в том числе и жиростойкую. Процентов 40 нашей продукции уходит на экспорт, потому что такого количества покупателей на белорусском рынке нет. Поэтому только одно наше предприятие может обеспечить всю Беларусь бумажными пакетами, — рассказал нам Юрий Труханов, коммерческий директор компании «Суперпак компани», которая выпускает бумажные пакеты для продуктов. — Даже если полностью уйти от полиэтиленовых пакетов, наших мощностей хватит, чтобы закрыть потребности Беларуси в упаковке, потому что сегодня мы загружены только на 30−40%.

Торговые сети могут обеспечить не просто белорусскими бумажными пакетами, но еще и из отечественного сырья.

— Мы для производства используем белорусское, российское и европейское сырье. Импортируем потому, что в Беларуси производятся не все виды бумаги. Нам нужны и цвета, и различные свойства — жиростойкость, влагопрочность. Но достаточно большую часть составляет именно белорусское сырье. Тем более, что мы входим в состав концерна «Беллесбумпром». Ввести 2−3 вида пакетов в каждую торговую сеть, как прописано в постановлении, — это не такие большие объемы, на это хватит и нашего сырья.

По поводу опасений торговой сети за белорусский лес, что его весь пустят на пакеты, производитель сказал, что они напрасны.

— 60−70% пакетов, которые производятся, сделаны из переработанной бумаги, в том числе из этих же пакетов, потому что их можно перерабатывать многократно. Целлюлозы там минимальное количество, — пояснил представитель предприятия. — Но даже если для производства и используется лес, то это специальные посадки, предназначенные для вырубки.

Производители считают, что переход с полиэтилена на экологически безопасную упаковку нужно начинать даже не с больших пакетов с ручками, а с фасовочных.

— С ручками могут быть и тряпичные сумки, и авоськи, то есть не обязательно бумажные, просто многоразовые. Основное зло — фасовочные пакеты, которые раздают бесплатно, — уверен Юрий. — В Европе именно так и происходит — сразу избавляются от тонкого полиэтилена.

Однако, как отметили в торговых сетях, переходить полностью на бумагу пока для нас дорого. Производители пояснили, почему стоимость бумажной упаковки значительно выше пластиковой.

— Пластиковый пакет сделан из очень тонкого полиэтилена. Такой с ручками весит около 5 граммов. В то время как бумажный с ручками — 50. Производители платят утилизационный сбор на пластик и на бумагу одинаковый, считается он по весу. И получается, что за миллион пластиковых пакетов платится небольшая сумма, а за такое же количество бумажных пакетов заплатишь огромную сумму. Хотя логичнее было бы сделать наоборот, — говорит Юрий. — Потому что полиэтиленовый пакет можно только выбросить. А бумажный — переработать. И даже если его бросить в землю, за полгода он полностью разложится.

По его словам, утилизационный налог за бумажный пакет стандартного размера — 24 на 37 сантиметров, в 8 раз превышает налог за такой же пакет из полиэтилена.

— Если торговая сеть в месяц покупает, к примеру, 30 миллионов фасовочных пакетов в рулоне, а бумажных 30 тысяч штук, то цены, конечно, несопоставимые — бумага гораздо дороже. Но если нам дадут большой объем работы, не нужно будет постоянно перенастраивать оборудование, то цена значительно упадет, — говорит собеседник.

Коммерческий директор предприятия говорит, что бумажный пакет 24 на 37 сантиметров торговой сети может обходиться по цене до 2 копеек.

— Это если заказывать такими партиями, скажем, от 5 миллионов. Но если утилизационный сбор пересмотреть, то цена может быть снижена, — говорит Юрий.

А как в других странах?

В других странах с неэкологичной упаковкой борются уже давно. К примеру, Франция одна из первых полностью запретила использовать полиэтиленовые пакеты. Но на этом она не остановилась, и к 2020 году собирается полностью отказаться от товаров одноразового использования.

В Эстонии для того, чтобы люди сами делали выбор в пользу бумажных и других безопасных пакетов, их сделали дешевле, чем полиэтиленовые. Теперь покупателям быть экологичными выгодно.

В Латвии магазины и супермаркеты, в ассортименте которых есть пластиковые пакеты, платят дополнительный налог. Как результат — использование пластика уменьшилось в два раза.

Германия установила плату за пластиковые пакеты. Бережливые немцы сразу отреагировали на нововведение и снизили потребление этого теперь уже товара в два раза. Не так давно в Германии провели опрос и выяснили, что только около 14% немцев пользуются полиэтиленовыми пакетами. Но даже они не покупают каждый раз новый, а берут из дома тот, что купили в прошлые разы.

В США в штате Калифорния запрет на пластиковые пакеты, да и вообще на одноразовую упаковку действует еще с двухтысячных годов. Здесь все магазины должны обеспечить покупателей матерчатыми многоразовыми сумками или бумажными пакетами из вторсырья. Бесплатно раздавать пакеты запрещено, они должны стоить от 10 центов.