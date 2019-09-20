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Экс-чиновник - активистам: Нужно исправлять ошибки, которые я сделал

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  • 20.09.2019, 10:40
  • 1,641
Экс-чиновник - активистам: Нужно исправлять ошибки, которые я сделал
Александр Кабанов

К тем, кто говорил, что «в политику не лезем», она пришла сама.

Продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатами в «депутаты» в «палату представителей».

Как рассказал «Радыё Рацыя» известный брестский блогер и кандидат в кандидаты по 1-му избирательному округу Бреста Александр Кабанов:

- Многие еще год назад говорили, что мы в политику «не лезем». Значит, она пришла сама к ним. Люди начали следить за многими процессами, происходящими в той же России, эти вещи у нас обсуждаются. Белорусы все больше и больше понимают, что нужно нашу страну строить своими руками, а не за счет кого-то, что он придет и за нас сделает. Все-таки должен быть наш вклад и наша работа.

Только что подошел человек, подписался. Отошел в сторону и сказал: я - бывший чиновник поставил подпись за вас, потому что те ошибки, которые я делал, надо исправлять.


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