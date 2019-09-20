Фотофакт: Очереди у магазинов Apple из-за нового поколения iPhone 20.09.2019, 10:59

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iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступают в продажу в более чем 30 странах мира.

Компания Apple начала розничные продажи нового поколения смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, представленных на специальном мероприятии в Купертино 10 сентября, пишет «Униан».

С сегодняшнего дня, 20 сентября, их можно найти в магазинах Apple и авторизованных розничных партнеров более чем в 30 странах.

Новинки уже начали прибывать первым оформившим предварительные заказы покупателям. Напомним, предзаказы были открыты в прошлую пятницу, 13 сентября, также в более чем 30 странах. По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, на этапе предзаказов спрос на новые iPhone оказался очень высоким, при этом почти половина заказов (45%) пришлась на самую доступную модель iPhone 11. Наибольшей популярностью новинки пользуются на территории США..

По традиции накануне начала продаж поклонники продукции компании Apple по всему миру выстроились в очереди, чтобы в числе первых приобрести новинки купертиновской компании. В соцсетях можно найти множество фотографий с очередями возле магазинов Apple по всему миру.

Продажи начинаются в разное время с учетом часовых поясов. До конца сегодняшнего дня iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появятся в магазинах всех стран первой волны. К сожалению, Украина в эти тридцать с лишним стран не входит.

Три главные вещи, которыми новые iPhone 11 отличаются от прошлогодних моделей: новая SoC Apple A13 Bionic (при сниженном энергопотреблении она примерно на 20% быстрее предшественницы), улучшенные камеры (сдвоенная в iPhone 11 и тройная в iPhone 11 Pro и 11 Pro Max) и аккумуляторы повышенной емкости, обеспечивающие новинкам заметно более продолжительное время работы без подзарядки.

В случае iPhone 11 на выбор доступны шесть цветов корпуса: белый, черный, желтый, красный (Product Red), светло-фиолетовый и мятный. Старшие модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max предлагаются в новом зеленом цвете (Midnight Green), а также белом, темно-сером и золотом.

В США цена iPhone 11 стартует с отметки $699 ($50 дешевле стартовой цены iPhone Xr), цены на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max начинаются с отметки $999 и $1099.

Остается добавить, что одновременно с новыми iPhone 11 начались продажи новых умных часов Apple Watch 5. Новая модель часов отличается экраном, который включен всегда, и при этом держится все те же 18 часов на одном заряде.