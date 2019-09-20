США формируют коалицию для сдерживания Ирана 20.09.2019, 11:20

Госсекретарь Помпео назвал план «актом дипломатии».

Соединенные Штаты заявили, что они формируют коалицию для сдерживания угроз со стороны Ирана на фоне недавней атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает «Голос Америки».

По словам госсекретаря США Майка Помпео, президент Дональд Трамп, распорядившийся ужесточить санкции в отношении Ирана, хочет урегулировать кризис мирным путем.

Помпео выступил после переговоров с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ, которые были посвящены ударам по НПЗ. И Вашингтон, и Эр-Рияд возлагают ответственность на Тегеран.

Иран отрицает причастность к атаке, которая изначально вывела из строя половину саудовских нефтедобывающих мощностей. Помпео ранее назвал удар «актом войны» в отношении крупнейшего в мире экспортера нефти.

Однако его риторика несколько смягчилась после переговоров с наследным принцем Абу-Даби – фактическим лидером ОАЭ, ближайшего союзника Эр-Рияда в арабском мире.

«Мы находимся здесь, чтобы сформировать коалицию, нацеленную на достижение мира и мирного решения. Это моя миссия. Это то, к чему президент Трамп хочет, чтобы я стремился. И я надеюсь, что Исламская Республика Иран смотрит на это так же», – сказал Помпео журналистам.

Никаких подробностей о коалиции он не уточнил.

Вашингтон работает над созданием международного морского альянса с тех пор, как были совершены атаки на нефтяные танкеры в Персидском заливе, в которых США также обвиняют Иран.

Намерение войти в коалицию выразили ОАЭ, Саудовская Аравия, Великобритания и Бахрейн. Ирак заявил, что участвовать не будет, а большинство европейских стран опасаются вступать в коалицию из страха усилить напряженность в регионе.

Помпео назвал предлагаемую коалицию «актом дипломатии», в то время как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CNN в четверг подчеркнул, что Иран, «не будет колебаться ни секунды», если ему придется защищаться от американского или саудовского удара, который, по его словам, приведет бы к «полномасштабной войне».

Помпео сказал, что атаки на НПЗ станут одной из главных тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и предложил Эр-Рияду изложить свои аргументы на этой платформе.

Соединенные Штаты выдали Рухани и Зарифу визы, позволяющие приехать в Нью-Йорк на Генассамблею, подтвердил представитель иранской миссии при ООН Алиреза Мирюсефи.

Как сообщил в четверг в «Твиттере» иранский МИД, Зариф вылетит в Нью-Йорк в пятницу.

Тем временем, по словам официальных лиц, Пентагон в пятницу представит Трампу широкий круг военных вариантов действия, в то время как президент обдумывает ответ на удары по НПЗ.

Как сообщается, в числе прочего президенту предложат список возможных целей для авиаударов в Иране. Его также предупредят, что военные действия в отношении Исламской Республики могут привести к войне.