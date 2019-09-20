Разворот Ксении Собчак, бывшей противницы Путина 5 20.09.2019, 11:39

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Прошло то время, когда она была кандидатом на президентских выборах в марте 2018 года и называла Путина диктатором.

"(...) 37-летняя Ксения Собчак 13 сентября отпраздновала свою свадьбу с 44-летним театральным режиссером Константином Богомоловым. Экстравагантная свадебная церемония происходила вдали от волны недовольства, вызванной многочисленными арестами оппозиционеров на недавних митингах. Дело в том, что блондинка с голубыми глазами по прозвищу "русская Пэрис Хилтон" утратила привилегированное положение. Прошло то время, когда она была кандидатом на президентских выборах в марте 2018 года и называла Путина "диктатором". Теперь бывшая ведущая реалити-шоу Ксения Собчак предоставляет возможность бывшему адвокату Алексею Навальному в одиночку олицетворять оппозицию режиму", - пишет журналист французской газеты Le Point (перевод — inopressa.ru) Марк Нексон.

"У нее есть дела поважнее. Она должна вернуться на государственные каналы, откуда ее изгнали в связи с массовыми митингами, проходившими зимой 2011 года. Тогда Ксения вышла на первый план. Она обращалась с речью к толпе и осуждала мошенничество на парламентских выборах. (...) Ходят слухи о том, что она крестница Путина. Но здесь она оказалась рука об руку с врагами власти. Это было публичное оскорбление", - напоминает автор статьи.

"(...) Затем она исчезла с экранов и довольствовалась политическими интервью на независимом телеканале "Дождь", который транслируется в интернете. Ее большое возвращение произошло в начале 2018 года. Тогда она решила смело выступить против Путина на президентских выборах. В ее окружении это вызвало изумление. Что это, операция, сфабрикованная Кремлем? Искренняя политическая позиция? Ее встреча с Путиным перед началом избирательной кампании, а затем зеленый свет со стороны властей по поводу ее кандидатуры вызвали сомнения. Чтобы узаконить свою победу, Путин нуждается в надежных и управляемых противниках. Ксения - из их числа. (...) В результате выборов она заняла четвертое место, получив менее 2% голосов", - указывает журналист.

"Фотографии с ее свадьбы сметают последние иллюзии. Кто фигурирует среди гостей? Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, которого впечатлили "сюрпризы" и "эффектные номера", которые подготовила Ксения, выступив на сцене. Также присутствовал Константин Эрнст, руководитель Первого канала, будущий работодатель Ксении. Как признавалась Собчак, руководство канала сделало ей предложение, от которого сложно отказаться. Пока что никто не знает содержания ее будущей программы. Единственное, в чем можно быть уверенным: Ксения Собчак должна будет забыть о проблемах, поднятых в ходе ее президентской кампании, не высказываться по поводу протестных движений, волнующих страну с начала лета, и остерегаться упоминаний о недавних осуждениях шести митингующих, получивших приговоры от двух до двух лет тюрьмы", - резюмирует Нексон.