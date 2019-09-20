Профессор экономики: У Лукашенко какой-то срыв 5 20.09.2019, 11:43

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Диктатор забыл, что у него очень короткая «скамейка запасных»?

На совещании, где обсуждалась работа белорусской экономики за истекший период 2019 года, Лукашенко предупредил правительство: если не будут выполнены планы по итогам 2019 года, то последуют жесткие кадровые решения.

— Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой, — сказал правитель.

Готов ли Лукашенко на самом деле отправить кабинет Сергея Румаса в отставку? На вопросы «Завтра твоей страны» отвечает доктор экономических наук профессора Борис Желиба.

— Что вызвало недовольство со стороны Лукашенко?

— У него какой-то срыв. Он сказал, если вы не выполните прогнозные параметры 2019 года (а это 3% роста ВВП), то готовьтесь к отставке. Это очень резкие заявления на фоне того, что по статистике уже понятно: не будет такого роста. Минфин строил бюджет, основываясь на 3% роста ВВП, правительство закладывало 4%. Если за семь месяцев рост ВВП составил 1,3%, то какой драйвер может натянуть статистику, чтобы было 3%? Так что, опять будем менять премьер-министра? Это тоже не дело. Правительство проработало пока еще мало. Лично меня удивляют такие заявления Лукашенко.

— Может ли правительство за оставшееся до конца года время улучшить ситуацию в экономике?

— Если брать прошлые годы, тот же 2018 год, то в последнем квартале рост экономики ускорялся. Но вряд ли сейчас рост ускорится до 3% ВВП. Самые оптимистичные прогнозы показывают 2-2,5%. А прогнозы наших международных кредиторов — того же Всемирного банка еще ниже. Большинство аналитиков склоняются к тому, что мы не получим 3%.

— Действительно ли над Румасом и его командой навис дамоклов меч?

— После таких заявлений вообще-то можно так и утверждать, хотя Лукашенко отходчив: подобные заявления были и раньше, но потом он отходил, успокаивался, и люди работали дальше. Я склоняюсь к тому, что и эти люди будут работать дальше.

Увольнять проще всего, но кого тогда ставить на эти места? Ведь дело в таких случаях не в персоналиях, сейчас у нас правительство не самое худшее из тех, которые были.

— Есть ли сейчас у Лукашенко «скамейка запасных»?

— В том-то и дело, что она очень короткая. Он тасует одних и тех же чиновников. Хотя мы и ожидали, что Румас будет премьером более рыночного характера, но, видимо, он работает в рамках тех возможностей и полномочий, которые ему даны, и выше прыгнуть тут трудно.

— Сам Лукашенко понимает, что происходит, и готов ли он, наконец, к реформам, столь необходимым для улучшения ситуации в экономике?

— Все аналитики, которые наблюдают за экономикой, склоняются к тому, что в преддверии «парламентских» и «президентских выборов» никаких резких шагов Лукашенко делать не собирается. Ведь реформы это определенный риск. Надо что-то ломать, перестраивать. Лукашенко не будет делать таких резких шагов, а будет подстегивать административными методами, что в его стиле, хотя это и неэффективно. Здесь чисто политические причины.

— Чего опасается Лукашенко, ведь система проведения выборов в Беларуси государством полностью отлажена?

— Перестраховаться, как он, видимо, считает, не лишнее. Чтобы было все спокойно и тихо, он и делал такие заявления, чтобы в парламент прошли спокойные, управляемые люди.