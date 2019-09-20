Шамана Александра Габышева доставили в Якутск на самолете 3 20.09.2019, 11:49

1,357

ШАМАН ГАБЫШЕВ

Его сторонники продолжают поход в Москву.

Задержанный в Бурятии шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву изгонять Путина, утром 20 сентября был доставлен в Якутск. Эту информацию корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили в пресс-службе правительства региона.

В ночь на 19 сентября в соцсетях и прессе появилась информация о похищении Габышева. Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент. Лишь днем в полиции подтвердили задержание шамана. МВД Бурятии заявило, что Габышева отправят в Якутск.

Министерство здравоохранения Якутии в пятницу, 20 сентября, заявило о том, что А. Габышева направили в психиатрическую больницу республики, где в его отношении проведут "экспертные мероприятия". При этом Габышева чиновники министерства назвали "самопровозглашённым шаманом". "Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Нам важен сам пациент и его состояние. Если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - заявила пресс-служба Минздрава Якутии.

В пресс-службе регионального МВД второй день не отвечают на звонки редакции, а также не публикуют официальных заявлений, связанных с делом шамана.

Местное издание "Новости Якутии" со ссылкой на руководителя администрации главы и правительства республики Афанасия Владимирова, также подтверждает информацию о доставлении Габышева в регион. Чиновник отметил, что если шаману понадобится медицинская или социальная помощь, власти готовы позаботиться о нем. На вопрос имеет ли администрация Республики какое-либо отношение к делу шамана Владимиров не ответил.

Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии активист Виктор Егоров, который вместе с отрядом якутского шамана продолжает пешком идти в сторону Москвы, у сторонников пока нет полной уверенности в том, где находится Габышев. Сейчас его сторонники пытаются уточнить эту информацию. Сами они находятся в Иркутской области и за сегодняшний день прошли уже 10 километров.

В социальной сети "ВКонтакте" появилось фото Габышева на взлетно-посадочной полосе. Он стоит на фоне самолета авиакомпании "Якутия", где сделан снимок неизвестно. Пользователи в комментариях пишут о том, что шаман летел из Улан-Удэ в Якутск, через Иркутск. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", такой маршрут, с вылетом из Бурятии 19 сентября действительно есть.

19 сентября в Бурятии был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Ночью к его лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках и с оружием окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.

Znak.com, со ссылкой на одного из очевидцев, уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров, со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.

Якутский шаман Александр Габышев четыре месяца шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.