Эксперты рассказали о полезных привычках после 50 лет 20.09.2019, 12:01

Эти привычки помогут сохранять тонус и в целом жить дольше.

Эксперты советуют строить планы, иметь домашнего питомца, употреблять куркуму и не только, пишет healthinfo.ua.

Планировать. По словам ученых, привычка строить планы делает людей более спокойными и уверенными в себе, поскольку при этом повышается ощущение контроля. Такие люди лучше защищены от стрессов, которые после 50 лет особенно опасны для мозга.

Ходить по магазинам. Исследование, проводившееся на Тайване, показало, что хождение по магазинам может продлевать жизнь. Для людей среднего и старшего возраста самостоятельные покупки в магазинах, заставляющие их больше двигаться, использовать память и взаимодействовать с другими людьми, - это очень хорошая профилактика деменции, утверждают авторы данной работы. Так мозг дольше остается активным.

Пользоваться интернетом. Имеющиеся данные говорят о том, что пожилые люди, которые ежедневно пользуются интернетом, демонстрируют более активные области мозга, отвечающие за речь, чтение, память, зрительные особенности и принятие решений. Подобная тренировка мозга отдаляет наступление когнитивного старения.

Иметь любимое дело. Иметь хобби очень полезно, поскольку оно приносит эмоциональное удовлетворение от самореализации. Для человеческой психики это важно, тем боле что с возрастом может повышаться ощущение уязвимости от своей невостребованности.

Обзавестись домашним питомцем. Уход за животными требует физической активности и дарит много позитивных эмоций. Все это сказывается на здоровье только самым позитивным образом.

Употреблять куркуму. Эксперименты показывают, что пенсионеры, употребляющие блюда с куркумой два раза в неделю, лучше справляются с интеллектуальными заданиями. Главный компонент куркумы, антиоксидант куркумин, оказывает противовоспалительное действие, защищая таким образом и клетки мозга от характерных возрастных повреждений.