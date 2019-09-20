закрыть
20 сентября 2019, пятница, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп и Дуда подпишут декларацию об увеличении войск США в Польше

1
  • 20.09.2019, 12:03
Трамп и Дуда подпишут декларацию об увеличении войск США в Польше
Фото: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

Переговоры состоятся по инициативе президента США.

23 сентября в Нью-Йорке президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп должны подписать декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск.

Об этом заявил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Заседание будет полноценным, то есть состоятся переговоры с глазу на глаз, но потом состоятся пленарные переговоры делегаций. В них также примут участие министр иностранных дел и министр обороны. Мы также предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - заявил Щерский.

По его словам, переговоры состоятся по инициативе президента США.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране размещены более 4500 военных США.


популярное за неделю

Мнение

Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь
Итог правления безумца
Итог правления безумца Олег Яковлев