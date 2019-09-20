В центре Минска каждый день проходят пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей 20.09.2019, 12:05

Постоянное расписание.

Продолжается сбор подписей для дальнейшего участия в «парламентской кампании».

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» приглашает на пикеты в центре Минска, которые проводятся ежедневно в одно и то же время:

станция метро «Якуба Коласа», выход к ЦУМу: 12.00 — 19.00,

станция метро «Площадь Победы», выход к парку Горького: 12.00 — 19.00,

станция метро «Октябрьская», вход в ГУМ: 12.00 — 19.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты.

У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.