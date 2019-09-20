ЦИК Израиля огласил итоги выборов в Кнессет 20.09.2019, 12:09

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Партия Нетаньяху — на втором месте.

Центральная избирательная комиссия Израиля в ночь на 20 сентября обнародовала "практически окончательные" итоги выборов в Кнессет. Об этом сообщает 9 канал.

Результаты не включают голоса с 14 проблемных избирательных участков, где были замечены нарушения. Сейчас по ним ведется проверка. Телеканал отмечает, что подсчет оставшихся голосов существенно не изменит сложившийся политический расклад.

По данным ЦИК Израиля, больше всего голосов на выборах набрал левоцентристский блок "Кахоль-лаван", который опередил партию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

Так, "Кахоль-лаван" получает 33 мандата, "Ликуд" – 31, Объединенный арабский список – 13, партия "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана получила восемь мандатов.

Официальные итоги выборов будут опубликованы и представлены президенту Израиля Реувену Ривлину 25 сентября.

По данным "9 канала", президент 22 сентября начнет консультации с представителями парламентских фракций, чтобы узнать, кого порекомендует каждая фракция в качестве следующего главы правительства.

Если 61 депутат выступит в пользу одного кандидата, ему поручат начать коалиционные переговоры. Телеканал отмечает, что этот кандидат не обязательно должен быть лидером партии. Если 61 депутата в пользу того или иного кандидата не найдется, по завершении консультаций президент самостоятельно примет решение и назовет имя политика из числа депутатов, у которого, по его мнению, наиболее высокие шансы на формирование коалиции.

Предыдущие парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. "Ликуд" и оппозиционный "Кахоль-лаван" получили равное количество депутатских мест – по 35. Однако вместе с партнерами по правому крылу "Ликуд" получил большинство и право формировать коалицию. Переговоры оказались безрезультатными.