Дорога за Путина пуста 7 20.09.2019, 12:36

3,461

Даже и «ночной волк» не прошмыгнет на мото.

Прерванный полет якутского экзорциста, шедшего изгонять Путина из Кремля, заслонил другой вопрос, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Почему во всей России не нашлось никого, кто двинулся бы в Кремль с идеей оставить там Путина вместе со всем его коллективом? Не изгнать, а укрепить?

Ни одного шамана, имама, священника, просто общественного активиста из «отрядов Путина» или ряженого казачества. Шли бы они по матушке России от восточных ее окраин до Кремля, неся по дороге весть об огромных достижениях Путина.

Нет таких.

Никто не идет по стране за Путина. Не нужен больше. Устали. Даже и «ночной волк» не прошмыгнет на мото.

Дорога за Путина пуста. Движение идет против него. Со всех сторон. Поворота вспять не будет.