Ученые: в Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад 10 20.09.2019, 12:46

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Найден уникальный предмет, который доказывает этот факт.

У исследователей получилось по снимкам со спутника найти рядом с берегами Антарктиды корабль из так называемого конвоя Гитлера, который, скорее всего, перевозил сокровища Третьего рейха, пишет belnovosti.by.

Ученые убеждены, что подобная находка доказывает, что несметные богатства скрываются в Антарктиде и найденное судно — отличное подтверждение их догадкам.

Тем более, по мнению ученых, Третий рейх использовал данное судно для перевоза сокровищ и ценных артефактов.

К слову, некоторые ученые действительно согласны с данной гипотезой, например, бывший сотрудников НАСА не исключил, что на полученных снимках в районе Южного полюса действительно есть некое уплотнение, которое напоминает каменную породу.