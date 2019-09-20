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Ученые: в Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад

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  • 20.09.2019, 12:46
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Ученые: в Антарктиде спрятаны сокровища, пропавшие много лет назад

Найден уникальный предмет, который доказывает этот факт.

У исследователей получилось по снимкам со спутника найти рядом с берегами Антарктиды корабль из так называемого конвоя Гитлера, который, скорее всего, перевозил сокровища Третьего рейха, пишет belnovosti.by.

Ученые убеждены, что подобная находка доказывает, что несметные богатства скрываются в Антарктиде и найденное судно — отличное подтверждение их догадкам.

Тем более, по мнению ученых, Третий рейх использовал данное судно для перевоза сокровищ и ценных артефактов.

К слову, некоторые ученые действительно согласны с данной гипотезой, например, бывший сотрудников НАСА не исключил, что на полученных снимках в районе Южного полюса действительно есть некое уплотнение, которое напоминает каменную породу.


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