Олегу Сенцову вручили Шевченковскую премию 20.09.2019, 12:58

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Олег Сенцов

Фото: Getty Images

Ее присудили еще в 2016-ом году.

Освобожденному из российского заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили Национальную премию имени Тараса Шевченко, присужденную в 2016 году.

Как передает Крым.Реалии, об этом сообщает Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Facebook.

«В Шевченковском комитете состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии-2016 кинорежиссером Олегом Сенцовым. Заслуженная награда ждала лауреата. Вскоре ее вручат художнику», – говорится в сообщении.

В 2016 году Сенцову, который в то время находился в российской колонии, присудили Национальную премию имени Тараса Шевченко в категории «Кинематография» за фильмы «Гамер» и «Носорог» (незаконченная работа).

Национальный союз журналистов Украины, выдвигая кинопроизведения Олега Сенцова на соискание Национальной премии по направлению «Кинематография», отметил его гражданскую позицию в вопросах сохранения территориальной целостности Украины, отстаивания прав и свобод населения Автономной Республики Крым, осуждения аннексии полуострова Россией, утверждения демократии в украинском обществе , развития национальной культуры.

Дело Сенцова и Кольченко

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

В прошлом году Сенцов голодал в течение 145 дней с требованием освободить всех украинских политзаключенных. После этого он «письменно согласился на прием пищи». Сенцов назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления». Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой. 25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 100 тысяч человек.

7 сентября 2019 года Сенцов и Кольченко были освобождены из российских колоний в результате большого обмена.