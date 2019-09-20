В белорусском футболе идет борьба с новой властью? 2 20.09.2019, 13:18

1,652

О закулисных процессах в отечественном спорте.

Белорусский футбол снова раздирает изнутри. В темных коридорах неслышно зреет бунт, и на это указывает достаточно признаков, чтобы говорить прямо. Первый акт открытого противостояния ожидается уже 20 сентября. В здании БФФ пройдет экстренное заседание исполкома. Его повестка примечательна уже тем, что обсуждать на высоком форуме будут вопросы отнюдь не грандиозного масштаба — не результаты сборной, не проблемы национального чемпионата, не важные проекты по линии ФИФА и УЕФА. В центре сюжета неожиданно оказался столичный инспектор Валерий Петрович. Человек не особенно публичный, ранее в мятежных наклонностях не замеченный. Но олицетворяющий сегодня теневые процессы в нашем футболе, пишет pressball.by.

История началась с того, что в августе судейский комитет БФФ отстранил Петровича от обслуживания матчей до конца сезона — считай, на четыре месяца. Основание — опоздание на цеховой семинар, по неизвестным причинам приравненное к неявке и злостному нарушению дисциплины. Валерий Исидорович посчитал решение незаконным, почувствовал себя неугодным и понес свою обиду в прессу. Спустя недели полторы на сайте "Трибуна" он выступил с интервью, в котором подверг обструкции новые порядки в практике судейства матчей чемпионата.

Если коротко, то, по мнению дисквалифицированного инспектора, критики не выдерживают логика назначения арбитров на игры, трактовки спорных эпизодов, волюнтаризм полномочных органов федерации — в частности, судейского комитета и его замглавы Юрия Дупанова. Петровича поддержали ряд коллег-инспекторов, определенных им как "старая гвардия". Гвардию эту также отодвигают с первых ролей, и она, с тем несогласная, написала в федерацию коллективное письмо. Итогом этого и станет пятничный внеочередной исполком, на котором рассмотрят правомочность отстранения минского инспектора и к подробностям назначения которого мы еще вернемся.

А пока — важное пояснение. Новые судейские порядки пришли на смену старым в мае. По следам комичной истории, приключившейся в матче кубкового полуфинала "Шахтер" — "Ислочь". Тогда по недосмотру судей командам разрешили провести в овертайме дополнительную, четвертую, замену, что регламентом было запрещено. На волне скандала должности главы судейского департамента лишился Олег Чикун — представитель той самой "старой гвардии". Пока он был при деле, никакого недовольства назначениями и трактовками Петрович и К° не выказывали. "Старики" в голос возроптали, когда у руля стали новые управленцы — Дупанов и Андрей Чепа (директор судейского департамента БФФ) — со своими видением и представлениями о том, как должно быть поставлено дело.

Безусловно, в доводах Петровича можно отыскать рациональное зерно. В конце концов, у каждого своя правда, а в больших комьюнити взрослых людей, живущих в конкурентной среде, по определению не может быть идиллии. Но имеются в том интервью и нестыковки, и местами они довольно пикантны. Так, с особым обличительным жаром Валерий Исидорович склоняет Дупанова: "В первом круге он провел восемь матчей в качестве инспектора. Четыре из них — с участием "Шахтера". 50 процентов! Как такое может быть? Мы за глаза называем его "куратор" или "бухгалтер". Следуя логике, у него к концу года будет восемь игр "Шахтера". Так не должно быть. Это вседозволенность и наплевательство на все регламентирующие документы. Инспектор в сезон может работать на одной команде не более двух-трех раз".

Элементарный факт-чекинг показывает, что сказанное — неправда. В первом круге Дупанов инспектировал не четыре, а два матча "Шахтера". Причем назначение на первый — в апреле солигорцы играли в Гродно — он получил еще при Чикуне, то есть при прежней судейской власти, к которой у Петровича вопросов нет. Да, был еще финал Кубка, но это другой турнир. И матч "Шахтера" с "Неманом" 12 августа, но это круг второй. В любом случае о 50 процентах речь не идет.

Но остается вопрос: как быть с тезисом, что в течение сезона инспектор должен работать "на одной команде не более двух-трех раз"? Забавно, что эту сентенцию Петрович может опровергнуть на собственном примере. Его будто подстерег дедушка Фрейд: те же четыре матча одного клуба он сам провел инспектором не далее как в прошлом чемпионате. И этот клуб — брестское "Динамо". И все эти встречи прошли в городе над Бугом. Также четыре игры Бреста в чемпионате-2018 инспектировал могилевчанин Вячеслав Быков — еще один представитель сегодняшней когорты недовольных. То есть раньше ничего особенного в частых назначениях "на одну команду" не было, а теперь то же самое квалифицируется словами "бухгалтер" и "куратор"?

С Брестом вообще интересная ситуация. Не будем поминать многочисленные судейские ошибки в пользу рвущейся к чемпионству команды. Скажем о другом — о вовлеченности в работу клуба фигур с подмоченной репутацией. Бог весть, как сейчас, но еще осенью прошлого года динамовскую академию в Александрии возглавлял Вадим Панченко — бывший арбитр, пожизненно дисквалифицированный по "делу Жукова". Как установило следствие, за правильные назначения Панченко передал тогдашнему главе судейского департамента 200 долларов.

Еще один "пожизненный" — Олег Мурашкевич — также не чужой для футбольного Бреста. По "делу Жукова" он проходил как человек, отблагодаривший обвиняемого бутылкой коньяка и 500 тысячами неденоминированных рублей. И тоже за назначение на хороший матч. Таковы данные правоохранителей, по итогам которых главный фигурант получил пять лет с конфискацией.

Какое отношение Мурашкевич имеет к брестскому "Динамо"? Как раньше писали, "сотрудничает с клубом по вопросам судейства". Как сейчас говорят в узких кругах, "встречает арбитров". Что под этими словами подразумевается, гадать не будем. Лучше обратимся к октябрьскому комментарию директора "Динамо" Игоря Астапчика: "Олег трудится у нас по договору подряда аналитиком. Его функции? В Бресте проходят чемпионаты города и области, другие турниры. Их зачастую обслуживают молодые начинающие арбитры. В обязанности Мурашкевича входит прогнозно-аналитическая работа в этом сегменте. Перспективный парень всегда будет взят на заметку".

Зачем клубу "прогнозно-аналитическая работа" с молодыми судьями, сразу и не поймешь. Остается только списать это на широту интересов брестчан ко всем составляющим белорусского футбола. И заодно отметить, что любопытна здесь и фигура Астапчика. Будучи директором ФК "Барановичи", в 2008 году он был отлучен от футбола на год за попытку вручить судье 700 долларов "за помощь в обеспечении победного результата" в матче со шкловским "Спартаком".

Все это были старые порядки, при которых Валерий Петрович благополучно судил и инспектировал, ничуть не претендуя на славу правдоруба. Названный в интервью "одним из самых опытных и знаковых людей нашего футбола", он работал долго и порой получал в прессе очень недвусмысленные отзывы. Это были времена, когда судейством управляла старая гвардия, а арбитраж чемпионата жил по распорядку, который теперь, как можно понять, ставит в пример нынешним функционерам ищущий справедливости опальный инспектор.

Естественно, за всей этой критикой легко рассмотреть главную цель. Дело не в судейских департаментах и комиссиях — стрелы летят в новое руководство БФФ. В том нет никакой сенсации, наш футбол ругают уже почти тридцать лет. Можно высмеивать менеджмент федерации, поминать армейскую ментальность председателя Владимира Базанова и отсутствие дипломатии у Юрия Вергейчика. У теперешних управленцев Дома футбола нет опыта работы на такой высоте, и немудрено, что они ломают дрова. Но чего не отнять — это реформаторского куража, с каким они начали перестраивать хозяйство, которое еще пару лет назад не пинал только ленивый.

"Дело Жукова" о взятках, "дело о договорняках" о тотализаторе, "дело Веремко", когда специально обученные люди не смогли указать в платежке правильные банковские реквизиты. Наконец, задержание клерка федерации по обвинению в распространении порнографии. Скандал за скандалом, фоном чему была деградация спортивных результатов. Это все темы, о которых взахлеб писала пресса, и когда задули свежие ветры, общественное мнение их приняло с энтузиазмом.

И вот прошло шесть месяцев, как в Доме футбола новая администрация. Все это время продолжается кадровая политика, и она имеет большой размах. Обновление рядов происходит на всех уровнях — в Техническом центре, в институте сборных, в аппарате федерации, в департаментах, комитетах, комиссиях. Естественно, щепки летят и обиженных много. В том числе и среди клубов, о которых тот же Вергейчик высказывается порой уж слишком категорично. В том числе и среди судей-инспекторов, работу коих публично — и порой опять-таки довольно жестко — комментирует Чепа в передаче "Судите с нами".

Неизвестно, к чему все это приведет. Вполне возможно, успеха снова не будет, и нас ждет очередное фиаско. Но что можно сказать однозначно — через полгода о результатах не судят, а законы жизни никто не отменял. Делать реформы — это обязательно терять популярность. Это непременно наживать недругов и "доброжелателей", среди которых однажды может запросто вызреть ядро революционеров. И вот здесь мы подходим к главному...

Согласно уставу федерации, внеочередное заседание исполкома могут инициировать только его члены — не менее пяти. Дисквалификация инспектора, судьи и кого бы то ни было — совершеннейший быт нашего футбола. Петрович, оказавшийся без практики на несколько месяцев, здесь не первый и не последний. Уже поэтому вынос не самого жизненно важного вопроса на уровень главного рабочего органа БФФ выглядит весьма многозначительно. Тем более с требованием о созыве высокого собрания выступили не пять, а даже шесть членов исполкома. Это босс брестского "Динамо" Александр Зайцев, бывший первый зампред БФФ Сергей Сафарьян, председатель ФК "Минск" Игорь Шлойдо, тренер БАТЭ Кирилл Альшевский, глава ассоциации мини-футбола Сергей Куница и руководитель федерации Минской области уже упомянутый Олег Чикун.

У каждого из них есть личные причины быть в оппозиции к нынешнему руководству — и это в общем нормально. Но предполагать, что людей масштаба Зайцева и Сафарьяна вдруг так сильно взволновала дисквалификация одного инспектора, — это будет слишком наивно и гротескно. Любой поживший человек скажет, что читать нужно между строк, а Петрович здесь лишь звено, средство.

Так каковы же истинные мотивы происходящего? На этот счет есть две теории, и обе потрясающие.

Первая — Профессиональная лига, о создании которой давно печется брестчанин Зайцев. В июльском интервью "ПБ" он говорил: "Я уже слишком глубоко занырнул в эту тему, чтобы из нее выйти". ПФЛ — это альтернативный центр силы в белорусском футболе со своим влиянием и своими людьми. Если правильно поставить дело, то — почему бы не предположить? — и с судейским корпусом в сфере управления.

Впрочем, о модели Профессиональной лиги имени Александра Николаевича Зайцева сегодня известно немного. Говорят, проект есть, но его мало кто видел. Единственное, о чем перешептываются просвещенные, вроде бы в чемпионате под маркой ПФЛ предполагается участие всего восьми команд. То есть вдвое меньше, чем имеем ныне. Если прямо сейчас располовинить турнирную таблицу высшей лиги, то картина получится занятная. На поверхности останутся клубы Минска и Минской области плюс Брест. Так себе, конечно, география.

Однако у этой картины мира есть изъян. По всем футбольным правилам, включая устав ФИФА, профессиональные лиги в любой стране должны подчиняться национальным федерациям. Мы, конечно, можем сослаться на особенности нашей суверенной демократии и сказать, что невозможное возможно. Но все-таки дорога скользковата, поэтому сформулируем другую теорию.

Она радикальна и заключается в том, чтобы продавить решение об избрании другого председателя БФФ. Юридические пути к этому имеются — возможность внеочередной конференции прописана в уставе. Но более верный метод — это получить на то, скажем так, волшебное благословение свыше.

Для этого теперешнюю администрацию Дома футбола нужно максимально дискредитировать. В публичном поле, в коридорах власти, вообще в глазах нашего мятущегося футбольного микрокосмоса. Если все так, то, похоже, процесс уже пошел — под кодовым названием "запускайте Петровича", за которым последуют Ивановичи, Николаевичи и другие ущемленные правдоискатели.

Повторимся: это всего лишь теория. Есть ли под ней почва, нам знать не дано. Но если в ближайшие недели или месяцы вы обнаружите в прессе или где-то еще очередные разоблачительные откровения от "старой гвардии" про беспрецедентный бардак в федерации, не лишне будет вспомнить о средствах и звеньях, из которых можно сложить спецоперацию по смене футбольной власти.

Какое решение примет пятничный исполком? Утвердит решение судейского комитета или восстановит в правах Петровича? Ответы на эти вопросы крайне интересны вовсе не в контексте судьбы отдельно взятого инспектора. Кажется, они важны с точки зрения того, за кем останется первый раунд.