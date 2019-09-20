Российский актер Павел Устинов вышел на свободу 10 20.09.2019, 13:22

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Он остается под подпиской о невыезде.

Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры отпустил осужденного фигуранта «дела 212» Павла Устинова из СИЗО, сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда. Он будет под подпиской о невыезде до обжалования приговора и его вступления в силу.

16 сентября Тверской районный суд приговорил 24-летнего актера к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания. Молодой человек утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга.

Суд отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи, на которой видно, что Устинов не участвует в акции: не скандирует лозунги, не стоит с плакатом.

После вынесения приговора актерское сообщество выступило с поддержкой осуждённого: актер Александр Паль запустил флешмоб, записав видео с требованием пересмотреть неправосудный приговор. К нему присоединились десятки других актеров. После общественного резонанса Генпрокуратура потребовала отпустить Устинова, а после также — изменить приговор на не связанный с лишением свободы.

Глава Росгвардии Виктор Золотов накануне также называл реальный срок для Устинова слишком суровым наказанием, предложив заменить его на год условно. 3,5 года, к которым приговорили актера, он «перевел бы ну Синицу», блогера, приговоренного к 5 годам тюрьмы за твит, якобы угрожающий детям силовиков. Его ведомство предоставило в Мосгорсуд положительную характеристику на Устинова, проходившего у там срочную воинскую службу. С поручительством в суд также обращался художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.