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В Бресте нашли редкого для Беларуси стеблевого сверчка

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  • 20.09.2019, 13:54
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В Бресте нашли редкого для Беларуси стеблевого сверчка

Послушайте, как красиво он «поет».

В Бресте ученые отловили стеблевого сверчка — трубачика обыкновенного, сообщил tut.by замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.

Трубачик обыкновенный предпочитает селиться в странах с теплым климатом. Его можно встретить в большинстве стран Южной Европы, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, в европейской части России и Украины.

— В Бресте мы четыре года его слышали, но не могли отловить. В 2018 году к нам поступила информация, что трубачик стал двигаться из южных стран на Север. В этом году мы его заметили и отловили. Теперь можно документально подтвердить, что трубачик есть и в Бресте. Для Беларуси это большая редкость, — рассказал Виктор Демянчик.

Трубачик обыкновенный ведет ночной образ жизни. Поет с вечера и до трех часов утра — производит тонкий звук, потирая крылья.


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