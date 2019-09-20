Синоптики: В выходные в Беларуси станет теплее 2 20.09.2019, 14:07

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

На этой неделе погода выдалась по осеннему холодной и ненастной, прошли дожди различной интенсивности, а температурный фон удерживается на 1−4°С ниже климатической нормы и вполне соответствует концу первой декады октября. Холодно будет и в субботу, и только в воскресенье ненадолго станет теплее, но на следующей неделе вновь установится холодная с ночными заморозками погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

21 сентября, в субботу, ночью погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Будет преимущественно без осадков, во многих районах Беларуси ожидаются заморозки 0…-3°С, лишь местами минимальная температура воздуха не опустится ниже +1…6°С. Утром и днем атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада Европы, принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди. Максимальная температура во второй половине дня в основном составит +8…14°С, по западу страны воздух прогреется до +15…18°С.

22 сентября, в воскресенье, атмосферные фронты обеспечат на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром, наиболее ветреная погода ожидается по северо-востоку страны. Температура воздуха минимальная ночью +6…11°С, максимальная температура днем составит от +10°С по северо-востоку до +21°С по юго-западу страны.

На следующей неделе погодные условия будет в основном определять холодный скандинавский антициклон, и хотя будет в основном без осадков, на тепло рассчитывать не приходится.

23 сентября, в понедельник, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1…8°С, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0…-3°С; максимальная температура воздуха днем составит +9…16°С, по юго-западу страны +17…19°С.

Во вторник и среду, 24 и 25 сентября, — преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0… -3°С; максимальная температура воздуха днем +6…13°С, по юго-западу воздух прогреется до +14…17°С.