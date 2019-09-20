Шаман как вызов путинскому мессианизму 1 Вадим Штепа

20.09.2019, 14:28

1,615

Александр Габышев сегодня — это вся Россия.

Вчера в Бурятии был задержан якутский шаман Александр Габышев, который шел пешком в Москву с целью «изгнать демона Путина». К этому походу многие относились с иронией, но все же с интересом за ним следили.

Однако задержание шамана показало, что власть относится к нему всерьез. Это событие напоминало боевую спецоперацию, хотя у шамана и его сторонников не было никакого оружия. Ночью их палаточный лагерь был окружен бойцами спецназа в масках и с автоматами, которые, не предъявив никаких документов и ордера на задержание, фактически похитили Александра и увезли его в Улан-Удэ.

Утренние объяснения полицейских начальников только добавили недоумения. Они заявили, что Габышев якобы «находился в розыске» и теперь его собираются этапировать в Якутск, чтобы судить. Но если его поход начался еще в марте и происходил вполне открыто, почему же об этом «розыске» вспомнили только сейчас? Очевидно, местные полицейские просто исполнили приказ «сверху». Кого-то в Москве этот поход очень напугал и его решили остановить…

Выяснилось также, что шаману грозит уголовная статья «организацию экстремистского сообщества». Для нынешней России это вполне логично – там за любую критику власти могут впаять «экстремизм». А шаман Габышев пошел еще дальше, именуя Путина «порождением злых сил» – это уж совсем возмутительный подрыв «духовных скреп»!

Шаманская миссия и гражданские протесты вполне могли войти в резонанс, и это встревожило власть.

Тем не менее, жители разных регионов, которые он прошел за полгода, поддерживали его «экстремистское сообщество» и даже присоединялись к нему. За почти две тысячи километров пути вдоль трасс шаман пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров. Ему приносили продукты, спутниковые телефоны, палатки – и в конце концов, он шел уже не один, а во главе нарастающего отряда. Чем-то это напоминало библейские сюжеты…

По пути его следования в Чите и Улан-Удэ состоялись массовые митинги в его поддержку. Впереди был крупный Иркутск, и без того весьма протестно настроенный. Шаманская миссия и гражданские протесты вполне могли войти в резонанс, и это встревожило власть. Так, от города к городу, до Москвы докатилась бы многомиллионная волна людей, которых не показывают по российскому телевидению…

Бурятский общественный деятель Доржо Дугаров отмечает: «Неужели Кремль боится шаманов? Ответ на поверхности: шаман Габышев – это мы все, россияне. Это наш поход на Москву. Вот чего испугался Кремль».

Поскольку политическая оппозиция в России фактически запрещена, неудивительно, что в стране растут ожидания мистического «спасителя». Однако похоже, что и сама власть поверила в силу шамана, если принялась с ним бороться. И это довольно наглядно демонстрирует тип мышления, преобладающий ныне в Кремле.

Можно ли представить себе аналогичную картину, например, в США? Допустим, какой-нибудь коллега Габышева, индейский шаман затеял бы пеший поход на Вашингтон с целью «изгнать демона Трампа». Скорее всего, это вылилось бы в арт-шоу и возможно, породило бы новую субкультуру, к процессу наверняка подключилась бы мировая сеть Hard Rock Cafe, которой владеют представители индейских племен. Но вряд ли за антитрамповские лозунги там кого-нибудь посадили бы как «экстремиста».

Однако в Москве относятся к таким сюжетам серьезнее. Фактически, шаман бросил вызов путинскому мессианизму. Неслучайна уверенность кремлевских чиновников: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».

Московские «геополитики» – зачастую люди довольно мистических взглядов. В их картине мира Евразия ведет извечную «духовную войну» с атлантизмом и глобализмом. Поэтому они уверены, что все автохтонные культуры российского пространства должны поддерживать Кремль. А якутский шаман Габышев разрушает эту имперскую схему изнутри – хотя вражеским «атлантистом» его назвать невозможно. Он скорее напоминает героев культового фильма Алексея Луцика и Петра Саморядова «Окраина», где показан поход ограбленных жителей регионов на Москву с целью вернуть свою землю.

И, как сообщают Сибирь.Реалии, спутники шамана продолжили его поход. А те, кто приказал его задержать, просто не понимают, что тем самым доказали стране его правоту. «И бесы веруют, и трепещут».

Вадим Штепа, postimees.ee