Шесть способов белорусам сэкономить тепло и электричество 5 20.09.2019, 14:31

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Каждую зиму расходы на отопление и электричество «съедают» значительную часть семейного бюджета.

Маленькими хитростями, которые помогут в холодное время года сэкономить тепло и свет, а заодно деньги, с «Вечерний Гродно» поделились специалисты.

Проверьте герметичность окон и дверей

Сначала необходимо отрегулировать петли и обеспечить эффективную систему вентиляции. При острой необходимости — заменить окно. По данным экспертов, старое окно может пропускать до 10 раз больше тепла, чем стены! Новые окна не только удерживают тепло, но и надёжно защищают дом от холодного уличного воздуха.

Установите термостатические вентили

Они помогут сохранить тепло и одновременно поддержать оптимальную температуру в каждой комнате (например, в ванной комфортны 23–24 градуса, а в спальне, особенно во время сна, должно быть прохладно). Если снизить температуру хотя бы на один градус, это сэкономит примерно 5 процентов тепла. Если дома долгое время никого нет, например вы на работе, температуру лучше понизить на 4–5 градусов.

Правильно проветривайте помещение зимой

Проветривать комнату нужно быстро и интенсивно — не стоит держать окно на микропроветривании часами. Гораздо больше тепла можно сэкономить, если открыть окно настежь. Перед этим следует отключить радиатор. К слову, о батареях. Не заслоняйте их мебелью или тяжёлыми шторами, чтобы тёплый воздух мог свободно распространяться по всему помещению.

Зашторивайте окна на ночь

Системы экранирования окон (например, рольшторы или рольставни внутри помещения) позволяют сохранить до 5 процентов тепла. Поэтому на ночь тщательно зашторивайте окна. Зимой, чтобы в комнату максимально поступал естественный свет, лучше вешать светлые и лёгкие шторы.

Замените лампочки на энергосберегающие

Осенью и зимой, когда рано темнеет, целесообразно обычные лампочки заменить на энергосберегающие или люминесцентные. Они потребляют меньшее количество электроэнергии, а светят так же, как лампы накаливания.

Отключайте технику, которой не пользуетесь, а выходя из дома, не оставляйте оборудование в режиме ожидания.

Постелите теплые ковры

В холодное время года постелите на пол тёплые пушистые ковры. Вам будет приятнее ходить по ним, при этом потери тепла через пол сократятся. Незаметная, но очень приятная экономия.