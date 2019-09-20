Разгадана тайна обледенения Земли 466 миллионов лет назад 2 20.09.2019, 14:32

6,005

Это произошло задолго до века динозавров.

"Задолго до века динозавров, около 466 млн лет назад, Земля обледенела. Одна из загадок науки заключалась в том, почему это произошло. Ученые считают, что, наконец, они нашли ответ: в результате взрыва астероида шириной 93 мили где-то между Марсом и Юпитером образовалось огромное количество пыли, которая затем оседала на Землю в течение двух миллионов лет", - передает Daily Mail (перевод — inopressa.ru).

"Эта космическая пыль закрывала солнечный свет и спровоцировала глобальное похолодание, которое происходило достаточно постепенно: жизнь смогла адаптироваться и даже извлечь пользу из изменений - все новые виды эволюционировали с тем, чтобы иметь возможность выживать в регионах с разными температурами", - говорится в статье.

"Этот критический эпизод в диверсификации морской жизни известен как великая ордовикская биодиверсификация , во время которой мир с относительно низким уровнем биоразнообразия морских беспозвоночных вырос более чем в два раза и достиг почти современного уровня. Это привело к росту планктона - основы морских пищевых цепочек, многих видов, обитающих на рифах, таких как губки и кораллы, а также обитателей морского дна, таких как морские звезды, морские ежи и морские огурцы", - говорится в статье.

"На землю всегда оседает много пыли из космоса, это мелкие кусочки астероидов и комет", - пишет Daily Mail, уточняя, что количество межпланетной пыли, падающей на Землю за один обычный год, можно измерить тысячью грузовиков. "Но когда между Марсом и Юпитером распался астероид шириной 93 мили 466 млн лет назад, он создал намного больше пыли, чем обычно. За пару миллионов лет, последовавших за взрывом, пыли нападало примерно 10 млн грузовиков", -говорится в статье

"Обычно каждый год Земля получает около 40 тыс. тонн внеземного материала, - поясняет Филипп Хек, куратор музея Field Museum, доцент Чикагского университета и один из авторов статьи, опубликованной в журнале Science Advances. - Представьте, что вы умножаете это на тысячу или десять тысяч раз".

"Наши результаты впервые показывают, что такая пыль временами сильно охлаждала Землю", - указывает профессор Биргер Шмитц из шведского Университета Лунда, ведущий автор исследования и научный сотрудник Field Museum.

"Чтобы установить это, его команда провела поиски следов космической пыли в скалах возрастом 466 млн лет и сравнила их с крошечными микрометеоритами из Антарктиды, взятыми в качестве эталона", - говорится в статье. - (...) Профессор Шмитц и его коллеги первыми показали, что этот ледниковый период синхронизирован с избытком пыли в атмосфере".

"Временное совпадение кажется идеальным", - говорит он.

"Соблазнительно думать, что проблема сегодняшнего глобального потепления может быть решена путем воспроизведения пылевого потока, который вызвал глобальное похолодание 466 млн лет назад. Но Хек говорит, что он был бы осторожен: "Геоинженерные предложения следует оценивать очень критически и очень тщательно, потому что если что-то пойдет не так, все может стать хуже, чем раньше".

Хотя Хек не уверен, что мы нашли решение проблемы изменения климата, он считает, что для нас было бы неплохо думать в этом направлении. "Мы переживаем глобальное потепление, это бесспорно, - говорит Хек. - И нам нужно подумать о том, как мы можем предотвратить катастрофические последствия или минимизировать их. Следует изучить все разумные идеи".