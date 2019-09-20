Минчанин: Нас оставили без горячей воды и газа 4 20.09.2019, 15:22

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Осень стала неожиданностью для Мингаза.

Об этом в редакцию сайта Charter97.org написал читатель:

- В Минск в сентябре неожиданно пришла осень и сразу возникли проблемы с подачей газа. В частном секторе в районе Национальной библиотеки массово отключаются газовые котлы, так как давление в сетях упало ниже минимально допустимого для котлов.

Даже на газовых плитах загасает пламя. В связи с тем, что не все плиты имеют систему защиты от угасания пламени, то когда, из-за низкого давления в системе, пламя пропадает - газ продолжает выходить из конфорок! Хочу отметить, что причина не в аварии на газопроводе.

По реакции Мингаза такая потеря давления в газовых сетях при понижении температуры до +15 стала для них большой неожиданностью.

Сначала они обещали поднять давление за 2-3 часа. Затем обещали исправить ситуацию за сутки. Теперь же сказали, что нужно терпеть отсутствие горячей воды и опасную работу газовой плиты неопределенное время.

Причины снижения давления скрывают!

Кто-то из сотрудников говорит о подключении новых потребителей. Кто-то утверждает, что затянулась плановая реконструкция газовой распределительной станции, а имеющиеся мощности не выдерживают нагрузку даже при +15.

В результате же имеем, что даже в Минске Мингаз не подготовился к осеннее-зимнему сезону. При понижении температуры всего до +15 оставил жителей без горячей воды и с аномальной работой газовых плит с возможной угрозой взрыва.Жителей даже не предупредили об опасности. Что будет при понижении температуры до -15?

Сейчас температура снизилась до +8, ночью ожидается +2 и Мингаз по-прежнему не починил свое оборудование. О причинах нехватки газа говорить отказываются.

По телевизору же мы видим только информацию о том, что с газом будут проблемы в Украине, а о том, что уже сейчас есть проблема прямо в Минске - ни слова.