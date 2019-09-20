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Фотофакт: В транспорте Минска появились новые талоны

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  • 20.09.2019, 15:41
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Фотофакт: В транспорте Минска появились новые талоны

Они лучше защищены от подделок.

В столичном общественном транспорте появились новые талоны — с большей степенью защиты. Об этом сообщает tut.by.

— Новые талоны на наземный транспорт имеют бóльшую степень защиты. Так, на белом поле лицевой стороны дополнительно нанесены несколько желтых полосок. Цветовая гамма изменилась незначительно, дизайн билетов остался прежним, — отмечает главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» Оксана Николенко.

Новые талоны постепенно заменят билеты старого образца по мере продажи. Стоимость проезда не изменилась.

Оксана Николенко добавляет, что в среднем в столице за месяц продается около пяти миллионов проездных талонов, но их печать всегда заказывают с большим запасом.

Одноразовыми билетами в городском наземном транспорте пользуются около 40% пассажиров.


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