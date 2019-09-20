Медики назвали дешевый источник полезных омега-3 кислот 7 20.09.2019, 15:45

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Кислоты группы омега-3 нужны для здоровья мозга, зрительной системы, а также для здоровой кожи и волос.

Полиненасыщенные жирные кислоты группы омега-3, которые считаются очень важными веществами для человеческого организма, содержатся в основном в морской рыбе, которая по карману далеко не каждому украинцу. Плюс, в рыбе все чаще обнаруживаются опасные токсины — например, ртуть. Что же делать? Ученые говорят, что перспективным источником омега-3 являются водоросли, сообщает lenta.ua.

Кислоты группы омега-3 нужны для здоровья мозга, зрительной системы, а также для здоровой кожи и волос. Люди привыкли получать омега-3-ненасыщенные жирные кислоты из жирной морской рыбы, которая в современном мире все чаще содержит примеси ртути и других токсичных веществ.

Ученые говорят, что одним из неплохих источников омега-3 являются водоросли, которые богаты, кроме того, антиоксидантами, противовоспалительными веществами, каротиноидами, разными микроэлементами и витаминами. Собственно, именно поедая водоросли рыба приобретает кислоты группы омега-3, за которые мы ее ценим.

Водоросли, при этом, накапливают в себе гораздо меньше токсичных веществ, чем рыба, так что есть их намного менее опасно. Сейчас, по словам экспертов, ведется разработка капсул с полезными экстрактами морских водорослей.