Что происходит с якутским шаманом, который шел изгонять Путина 2 20.09.2019, 15:59

2,505

Сторонники шамана продолжают путь в Москву.

Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева, который шёл в Кремль "изгонять Путина", выпустили "под честное слово" на сутки из психоневрологического диспансера Якутии, передает Сибирь.Реалии.

Вчера ночью его насильственным образом доставили из лагеря, разбитого отрядом шамана в Бурятии, сначала в Улан-Удэ, а затем в Якутск. В медучреждение его доставили для прохождения психиатрической экспертизы, здесь он будет находиться всё время расследования уголовного дела «об экстремизме», сообщили сторонники шамана, с которыми он созвонился после освобождения.

"Пьёт сейчас чай с родственниками. Отпустили под честное слово на сутки, завтра вернётся обратно. На все время расследования там задержат. Говорит, что будут его судить за попытку свергнуть существующий политический строй. Это с его слов, я так понял по экстремистской статье", – сообщил Виктор Егоров из отряда шамана, который продолжает путь в Москву.

По словам другого сподвижника Габышева Евгения Ростокина, шаман намерен участвовать в судебном процессе и свою вину не признаёт. "Адвокат у него уже есть. Но юридическая помощь не помешает, конечно, участию всех правозащитников будем рады", – сообщил Ростокин.

В поддержку шамана жители Иркутска, Улан-Удэ и Читы в ближайшее время планируют устроить митинги, заявил Ростокин.

Сам Габышев после выхода из психдиспансера записал видео, в котором назвал "иркутских ребят", задержавших его в бурятском посёлке Выдрино, "отличными" и сообщил, что "всё происходило в рамках законности". На время расследования, которое он проведёт в психдиспансере, Габышев попросил своих сторонников "успокоиться и отдохнуть".

Ранее в разговоре с Ростокиным шаман Габышев сообщил, что в доме сестры к нему приставлена охрана, а по возвращении в диспансер ему пообещали "не колоть препараты". "Сказали, что боятся меня лишний раз тронуть, потому что по стране идут большие волнения... Предстоит долгая история. Считаю, это мой крест - пройти через суд, все испытания. Как Христос. Может, и тюряга будет", – процитировал Ростокин Габышева.

В пятницу, 20 сентября, Минздрав Якутии заявил о том, что А.Габышева направили в психиатрическую больницу республики, где в его отношении проведут "экспертные мероприятия". При этом Габышева чиновники министерства назвали "самопровозглашённым шаманом". "Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Нам важен сам пациент и его состояние. Если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - заявила пресс-служба Минздрава Якутии.

В пресс-службе регионального МВД второй день не отвечают на звонки редакции, а также не публикуют официальных заявлений, связанных с делом шамана.

19 сентября в Бурятии был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву изгонять Путина из Кремля. Ночью к его лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках и с оружием окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.

Znak.com, со ссылкой на одного из очевидцев, уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров, со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.

Якутский шаман Александр Габышев четыре месяца шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.