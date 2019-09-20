Министерство образования рассказало, как учителю вести себя во время конфликта 6 20.09.2019, 16:25

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Иллюстрационное фото

Появилась официальная заметка.

На официальном сайте Министерства образования появилась заметка о том, как должен вести себя учитель во время конфликта с учениками, передает Еврорадио.

“В последние дни в СМИ активно обсуждается инцидент, произошедший в СШ № 15 г. Гомеля. Высказываются диаметрально противоположные мнения относительно поведения участников конфликта”, — написано на сайте ведомства.

Подчёркивается, что независимо от обстоятельств, реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой. Вероятно, речь идёт об учительнице Людмиле Четвертковой, которую после скандального видео уволили, а позже восстановили по поручению Лукашенко.

Министерство образования призывать учителей решать конфликтные ситуации в соответствии с чётким алгоритмом.

Так, в ситуации, когда ученик ведет себя на уроке вызывающе, провоцирует других учащихся или учителя на конфликт, учитель должен вызвать дежурного администратора или кого-то из администрации школы и сообщить о создавшейся ситуации. Член администрации обязан проинформировать об этом законных представителей учащихся, пригласить их в школу для беседы и выработки рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации.

В случае, если нарушения повторяются, поведение учащихся рассматривается на заседании совета по профилактике, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учреждения образования. Затем принимаются соответствующие меры вплоть до постановки на учет.

Обязанности педагогических работников прописаны в Кодексе Республики Беларусь об образовании (статья 53). Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие (физическое в виде «подзатыльника» или психологическое в форме нецензурных высказываний) с позиции педагога недопустимы.

Напомним, Людмилу Четверткову уволили 13 сентября — из-за случая в четвёртом классе, куда она пришла заменять коллегу. Родители одного из учеников опубликовали видео, на нём учительница трясёт партой над головой ученика с криком: "Я пойду в тюрьму, а тебе п...ц!". Вечером в школе состоялось родительское собрание, на котором учительница извинилась за своё поведение. Но её всё равно уволили.

Позже появилась полная версия видео, из которого можно сделать вывод, что конфликт спровоцировал ученик. Четверткова несла парту из хвоста кабинета, чтобы отсадить кого-то, и сорвалась на крик, когда он пытался подставить ей подножку.