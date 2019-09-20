Работников одного из ЖКХ Минска осудили за растрату бюджетных денег 2 20.09.2019, 16:10

Средства пошли на фиктивную закупку подъемников.

Суд Московского района Минска 16 сентября вынес приговор по делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями, пишет tut.by. В начале прошлого года силовики возбудили уголовные дела в отношении двоих должностных лиц ЖКХ № 1 Московского района Минска — директора предприятия и его заместителя за растрату денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.

В суде сообщили, что один из обвиняемых, чтобы избежать ответственности за неисполнение условий государственного контракта по капитальному ремонту жилого дома, поставил подпись в справке о стоимости выполненных работ с недостоверными сведениями. По этой справке из бюджета выплатили крупную сумму.

Кроме того, оба обвиняемых использовали свои служебные полномочия, чтобы скрыть неисполнение планов мероприятий по реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы. Обвиняемые подписали фиктивные товарно-транспортные накладные и акты выполнения работ по поставке и установке фирмами подъемных платформ для инвалидов в Московском районе Минска. По этим документам из бюджета были оплачены произведенные работы. Также была выделена крупная сумма.

Действия обвиняемых «повлекли тяжкие последствия, существенный вред государственным и общественным интересам, правам и законным интересам граждан», сказано в сообщении пресс-службы суда.

Обвиняемых признали виновными по ч. 3 ст. 424 УК (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Одного из обвиняемых приговорили к пяти годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на три года. Второго обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы и права занимать определенные должности пять лет с отсрочкой наказания на два года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.