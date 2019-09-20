закрыть
20 сентября 2019, пятница, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Польше снижают налоги

  • 20.09.2019, 16:32
В Польше снижают налоги

Опубликован закон, который послужит на пользу 25 миллионам поляков.

В официальном издании Польши «Dziennik Ustaw» опубликован закон, снижающий первую ставку подоходного налога с 18 до 17 процентов. По оценкам правительства, закон послужит на пользу 25 миллионам поляков. Они будут платить более низкую ставку подоходного налога с 1 октября, передает «Польское радио».

Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Марцин Хорала отметил: «Очередное снижение налога касается миллионов поляков, которые платят подоходный налог, в т.ч. малых предпринимателей, но прежде всего работников».

Марцин Хорала напомнил, что правительство Польши с 1 августа также отменило подоходный налог для лиц до 26 лет. Ранее был уменьшен подоходный налог для юрлиц с 19 до 15 процентов, а для малых и средних предприятий — до 9 процентов, что затронуло 90 процентов плательщиков этого налога.

Расчеты Министерства финансов показывают, что в этом году данные изменения обойдутся государственной казне примерно в 2 млрд 700 млн злотых (почти 628 млн евро).


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь