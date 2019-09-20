Ученые нашли корабль, на котором Джеймс Кук открыл Австралию 20.09.2019, 16:40

Остатки судна лежат на дне возле штата Род-Айленд.

Корабль "Индевор", который впервые доставил команду во главе с капитаном Джеймсом Куком к берегам Австралии, вероятно нашли ученые.

Об этом пишет Daily Mail (перевод — tsn.ua).

Ученые считают, что заметили останки судна в гавани Ньюпорта, американский штат Род-Айленд. Водолазы Проекта морской археологии Род-Айленда (RIMAP) достали со дна пробы и отправили их на лабораторный анализ. Но предварительно ученые надеются, что это именно "Индевор".

Директор RIMAP Кати Аббасс заявила в прошлом году, когда место затопления корабля впервые было найдено, что находка будет важной для ряда стран, включая Австралию, США, Великобританию и Новую Зеландию.

"HMS Endeavour" (Ее Величества Корабль "Индевор") - один из самых известных кораблей в военно-морской истории, он был использован для открытия капитаном Куком восточного побережья Австралии в 1770 году.

После возвращения экспедиции в Британию судно сняли с эксплуатации и продали в частные руки, и его название заменили на "Лорд Сэндвич".

Британия наняла этот корабль как транспортное судно для войск для помощи в борьбе в американской войне за независимость.

Последний раз "Индевор" видели около 1778 года, и он утонул или был намеренно потоплен в гавани у побережья штата Род-Айленд.