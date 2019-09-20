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Отопление в Минске пока включать не будут

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  • 20.09.2019, 17:07
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Отопление в Минске пока включать не будут

Мингорисполком выжидает.

Техническая возможность подключения отопления обеспечена, но Мингорисполком проводит мониторинг среднесуточной температуры воздуха. В случае понижения температуры отопление в Минске поэтапно включат в соответствии с действующим законодательством, передает Еврорадио.

В соответствии с Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии отоплениевключают в медучреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и дошкольных учреждениях, музеях, государственных архивах и библиотеках — при установившейся температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже. А в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях — при установившейся среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже.


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