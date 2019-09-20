Для россиян введут «налог на чрезвычайные ситуации» 6 20.09.2019, 17:14

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Новая строка появится в квитанциях за коммунальные услуги.

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируется за счет взносов граждан, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, пишет finanz.ru.

Минимальный ежемесячный платеж может составить 150 рублей с квартиры, деньги будут отправляться в "один общий котел", отмечает Юргенс. По его словам, 95% суммы достнется Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), а оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС. Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги, и первоначально планируется, что оплата будет добровольной: граждане будут сами решать, страховать квартиры или нет.

Минимум в 150 рублей является результатом расчета страховых компаний, говорит эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсений Беленький. Через два года прогнозируется увеличение этой суммы до 250-300 рублей. Принимать окончательные решения по тарифам будут субъекты и страховые компании. Пока предполагается, что там, где риск возникновения ЧС более высокий, плата будет выше, знает руководитель управления по страхованию имущества физлиц СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова.

Несмотря на то, что страхование от ЧС декларируется как добровольное, власти будут стремиться перевести его во всеобщий режим: регионы начнут создавать специальные страховые программы и стимулировать население участвовать в них. Федеральный закон, позволяющий такую практику, вступил в силу в августе 2019 года.

ВСС определил 14 пилотных субъектов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.