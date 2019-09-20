«Шкаф для мобильников стоял пустой до скандала в Гомеле» 2 20.09.2019, 17:43

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах начали запрещать телефоны.

19 сентября страну облетела новость: отныне школьники перед началом занятий должны сдавать учителю свои мобильные телефоны, а фото- и видеосъемка в школах запрещается, пишет kp.by. О новых правилах детям рассказали на информационном часу, а родителям - на собрании. В соцсетях предполагают, что перемены связаны конфликтом в Гомеле, но в Минобразования уверяют: соответствующий приказ был подписан еще в марте.

- Моя дочка учится в 3-м классе одной из минских школ. Вчера (19 сентября. - Ред.) на родительском собрании учительница настоятельно рекомендовала отправлять детей в школу без мобильников. Но я категорически против! - рассказывает Анна.

Интерес к гаджетам проявляют и в школе Первомайского района:

- Мой сын учится в 9-м классе. Вчера (19 сентября. - Ред.) к ребенку в класс пришла женщина и попросила показать, где они хранят свои телефоны. Ученики показали - в карманах, в портфелях... А потом пришел мужчина в костюме, вроде как из Министерства образования. Он спрашивал, есть ли у детей претензии к учителям и не слишком ли большая нагрузка в школе. А уже сегодня на урок принесли коробку с отделениями для телефонов и сказали всем сдавать гаджеты. Что это было? - спрашивает женщина.

Любопытная история и у мамы 9-классника Юлии:

- Еще до 1 сентября учитель написала в вайбер-чате, что родителям нужно собрать 100 рублей на шкаф для мобильников. Мол, едет проверка – он должен быть. Мы скинулись, заказали шкафчик с дверцами, которые закрываются на ключик. Комиссия приехала, одобрила, а шкаф так и стоял невостребованным до 20 сентября. А сегодня перед началом уроков всех детей заставили сдать телефоны.

Первый запрет мобильников - эхо трагедии в Столбцах

Вопрос об ограничении гаджетов в стенах школы поднимался еще весной 2019 года. 11 февраля в школе города Столбцы подросток с ножом напал на учительницу и других учеников. А через месяц, 11 марта, Игорь Карпенко подписал приказ №156 «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования». В нем есть пункт, касающийся использования мобильников в школах.

Дети отвлекаются на гаджеты не только на переменах, но и во время уроков

Фото: МИХАИЛ ФРОЛОВ

- Он называется «Внесение УОСО в правила внутреннего распорядка для обучающихся положения об ограничении использования ими средств мобильной связи во время учебных занятий и перерывов между ними», - объясняет пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая. - Условно говоря, перед тем как начнется урок, школьники должны отключить звук в своих гаджетах и сдать их на хранение преподавателю. А после окончания урока - забрать телефоны. Исключение - это интерактивные занятия, где мобильник используется как инструмент для обучения.

- Конкретный порядок сдачи-выдачи телефонов школа определяет сама. Приказ, ограничивающий пользование мобильниками в школе, был подписан задолго до того, как произошел конфликт в Гомеле, который, кстати, подтвердил правильность решения. А то, что мобильные телефоны мешают учебному процессу, - это факт, поэтому во многих школах данный порядок применяется уже давно, - рассказывает специалист.

Смогут ли новые ограничения решить проблему?

Фото: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Сдал рабочий телефон - вернули сломанный. Кто ответит?

В школах подтверждают, что у них разработана инструкция об использовании средств мобильной связи. Например, на сайте солигорской школы №3 опубликовано положение о запрете пользования телефонами.

- Мы не отбираем у детей гаджеты, - поясняет педагог. - Просим ставить виброрежим и пользоваться ими на переменах, а не во время уроков. Но вообще мы продумываем, как бороться с проблемой, потому что мобильники очень мешают учебному процессу. Бывает, например, что у ребенка в портфеле громко звонит телефон, и он долго пытается его там найти - тогда отвлекается весь класс.

Необычный вариант решения проблемы видит известный белорусский педагог с 30-летним стажем Евгений Ливянт:

- В свое время я ушел из общеобразовательной школы потому, что учитель, кроме проведения уроков, стал слишком много всего должен, - рассказывает преподаватель. - Я не думаю, что сбор телефонов перед занятиями решит хоть какие-то проблемы. Во-первых, дети любят игры. И если взрослые предлагают поиграть - сдать гаджеты в коробочку, то они сдадут. Сдадут раритетные «кирпичи с антеннами», которые у многих пылятся в шкафах. И преспокойно пойдут дальше со своими смартфонами в карманах. Во-вторых, кто должен собирать телефоны? Учитель? И охранять их и отвечать за них должен тоже он? А если школьник скажет, что сдавал рабочий гаджет, а теперь он не работает?

Я спросил у своих учеников, как они смотрят на то, чтобы отдавать мобильники учителю. А они отвечают: «Мы же участвуем в проекте «Электронная школа». У нас дневники в электронном виде и учителя нам часто сбрасывают через интернет информацию к уроку». Так много вопросов и так мало ответов.

Я считаю, что прежде чем утверждать какой-то документ, нужно разработать алгоритм действий в случае его нарушения. Например, сидит школьник в соцсетях на уроке - получи замечание, потом предупреждение. Еще раз попался - школа сообщает об этом родителям, дальше - штраф или что-то другое. Наказание должно быть достаточно гуманным, но неотвратимым, тогда это работает. Самое главное - ученик сам должен научиться отвечать за свои действия, и не стоит перекладывать ответственность на учителя, в данном случае за использование учениками телефонов в школах.