Путиным овладел злой дух 5 Андрей Зубов

20.09.2019, 18:07

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Андрей Зубов

С точки зрения шаманства поведение Александра Габышева вполне разумно.

Вчера ночью на границе Бурятии и Иркутской области в результате тайной спецоперации, без предъявления каких-либо документов, но с угрозой применения огнестрельного оружия задержан Александр Габышев. Только сейчас начинает проясняться, что задержавшие его — не бандиты с большой дороги, а сотрудники силовых ведомств Бурятии.

Кто отдал приказ о задержании Александра Габышева и кто его исполнял — пока не известно. Но ему уже вроде бы предъявлены смехотворные, как это обычно в последнее время, обвинения — что Габышев хотел создать экстремистскую религиозную организацию и давно находится в розыске.

Александр Габышев — шаман. Мне хорошо знакома эта религиозная традиция, и я подробно описываю ее в своей книге «Доисторические и внеисторические религии». Шаманизм — это не просто вера в духов, а мастерство в управлении духами. Шаман, как он считает, друг и повелитель духов. Нравится кому-то эта религия или нет, это иной вопрос. Я, как христианин и религиовед, стараюсь ограничиваться теорией шаманства и не переходить в область практики, но практику эту знаю.

Никто в России не объявлял шаманизм экстремистской сектой, а в некоторых субъектах РФ это одна из религий, считающихся для них традиционной — Республика Алтай, Бурятия, Якутия, Тува.

Добавлю, что шаманы считаются носителями традиционной культуры коренных народов Сибири. Их словарный запас в 3−4 раза больше словарного запаса обычного человека — нешамана.

С точки зрения шаманства поведение Александра Габышева вполне разумно. Он видит, что в России единовластье и при том жизнь и в его родной Якутии, и во всей стране безобразно плоха. Он умный человек. И он полагает, что самодержцем, то есть Путиным, овладел злой дух, который и побуждает «Володю» совершать губящие и его, и всю страну поступки. Что может сделать шаман, желающий помочь и Путину, и России? Он должен попытаться с помощью своих духов помощников изгнать злого духа из Путина и тем освободить его от одержания злом.

В это можно верить, в это можно не верить, но именно таковы рассуждения шаманиста. Кроме того, следует иметь в виду, что шаман при инициации приносит своеобразную клятву бескорыстного служения. И он взял на себя подвиг пешего похода до Москвы не потому, что его духи бессильны на больших расстояниях — для духов пространства нет.

Он взял этот подвиг, чтобы им умножить свои шаманские силы. Теперь, оказавшись в узилище, он умножит силы страданием иного рода. Те, кто знают шаманизм, должны знать и это. Силы страдающего от людей за добро шамана по шаманским же представлениям возрастают тысячекратно. Что теперь пешая прогулка до Москвы — пустяк!

Но это все из области религиоведения. А в юридической реальности неправомерно задержан, лишен свободы гражданин России, который никаких противоправных действий не совершил и не собирался совершать. Изгнание духов — это не из сферы современного УК.

Так что власти РФ совершили очередное возмутительное насилие над Конституцией РФ, гарантирующей свободу передвижения и свободу совести.

Вне зависимости от того, верит кто-то или нет в шаманские силы Александра Габышева, следует требовать его освобождения. В первом случае это пойдет на пользу тому, из кого он хочет изгнать злого духа, во втором — на пользу конституционного порядка и прав человека в России.

Андрей Зубов, «Фейсбук»