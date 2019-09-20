На турнире в Китае состоится белорусское теннисное дерби 1 20.09.2019, 18:39

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кто окажется сильнее?

В первом раунде турнира WTA в китайском Ухане первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (WTA 13) сыграет против своей соотечественницы Александры Саснович (WTA 50), пишет tut.by.

Победительница этого матча сыграет во втором раунде против одной из американок — Венус Уильямс или Даниэль Коллинс.

Виктория Азаренко начнет матчем против Донны Векич. Экс-первая ракетка дважды проиграла этой сопернице летом.

Матчи первого раунда пройдут 22 сентября. Год назад Арина Соболенко выиграла этот турнир.

Напомним, что Арина уже не в первый раз будет играть против белоруски в стартовом раунде. На US Open она одолела Викторию Азаренко в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.