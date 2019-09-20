На турнире в Китае состоится белорусское теннисное дерби

На турнире в Китае состоится белорусское теннисное дерби1
- 20.09.2019, 18:39
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Кто окажется сильнее?
В первом раунде турнира WTA в китайском Ухане первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (WTA 13) сыграет против своей соотечественницы Александры Саснович (WTA 50), пишет tut.by.
Победительница этого матча сыграет во втором раунде против одной из американок — Венус Уильямс или Даниэль Коллинс.
Виктория Азаренко начнет матчем против Донны Векич. Экс-первая ракетка дважды проиграла этой сопернице летом.
Матчи первого раунда пройдут 22 сентября. Год назад Арина Соболенко выиграла этот турнир.
Напомним, что Арина уже не в первый раз будет играть против белоруски в стартовом раунде. На US Open она одолела Викторию Азаренко в трех сетах — 3:6, 6:3, 6:4.