Почему ученые до сих пор не могут расшифровать манускрипт средневекового алхимика Войнича 1 20.09.2019, 18:54

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Книга написана на неизвестном языке.

На протяжении всего XX века лингвистов, историков и криптографов занимает вопрос — что же написано в таинственной книге, получившей название «Манускрипт Войнича» по имени антиквара Уильфрида Войнича, который заново открыл манускрипт в 1912 году. Фамилия Войнич, в общем, знакома русскому читателю. Этель Лилиан Войнич-Буль, дочь ирландского логика-математика Джорджа Буля (слышали про «булеву алгебру»?), написала роман «Овод». Книга эта для этой истории неважна, а вот сама Этель, которая впоследствии стала женой Уильфрида Войнича, в ней еще встретится, пишет «Популярная механика».

История

Современная история манускрипта началась в 1912 году, когда нью-йоркский антиквар Войнич купил в некоем таинственном месте целую кучу старых рукописей. Источник он всячески скрывал до самой смерти, что было условием контракта. Продавцами выступили монахи, сотрудники иезуитского колледжа на Вилле Мандрагора в итальянском городке Фраскати. Им срочно нужны были средства для реставрации здания, но они не хотели, чтобы кто-то узнал, как они распоряжаются хранящимися у них сокровищами.

Войнич обратил внимание на странную рукопись. Там были непонятные рисунки, да и текст он прочесть не мог. К книге прилагалось письмо на латыни, датированное 1665-м (или 1666-м) годом, в котором сообщалось, что книга, предположительно, принадлежит перу Роджера Бейкона, известного средневекового алхимика. Войнич решил, что книга — зашифрованные алхимические записки ученого, и потратил много лет в попытках расшифровать их. Важной частью расшифровки стало как можно более точное установление истории странной книги. Вот что на сегодня известно.

Упомянутое письмо было адресовано монаху-иезуиту Атанасиусу Кирхеру, который имел авторитет человека, способного расшифровать любой документ. В письме ему предлагалось взяться за расшифровку текста и описывалась краткая история манускрипта. Книгу эту принесли ко двору императора Рудольфа Второго Богемского, и он приобрел ее за 600 дукатов — совершенно немыслимые по тем временам деньги. Очевидно, манускрипт произвел сильное впечатление на монарха. Фантастическая сумма в 600 дукатов и стала впоследствии главным аргументом в пользу теории о том, что манускрипт является подделкой. Затем книга попала в руки человека по имени Якобус Тепенец. Он был одним из придворных императора Рудольфа, начальником его Ботанических садов.

С этого момента книга исчезает из поля зрения историков и проявляется уже только в XX веке. Войнич безуспешно пытался расшифровать книгу, привлекая к этой работе лучшие умы. Даже гениальный Уильям Фрейдман — человек, взломавший японские дипломатические коды в время Второй мировой войны, не справился. После смерти мужа Этель Войнич разослала копии манускрипта по университетам и исследовательским центрам. Это вызвало широкий резонанс, но не дало результата. После смерти Этель манускрипт еще немного попутешествовал, и в 1969 году книгу и весь архив, с ней связанный, подарили Йельскому университету, где все это и хранится по сей день.

Как она выглядит

Изначально манускрипт содержал 116 страниц. До сегодняшнего дня дожили 104 из них. Книга небольшая, примерно 15 на 22 см, но некоторые страницы существенно больше и сложены вдвое и вчетверо. Одна страница даже в 6 раз больше формата книги (45 на 45 см). И шрифт, и иллюстрации уникальны. Ничего похожего никто нигде не встречал. Пока текст книги не прочитан, иллюстрации — это единственный ключ к содержанию. В том случае, конечно, если они хоть как-то связаны с текстом, а не являются просто украшениями. Но если считать, что текст и картинки взаимосвязаны, то можно предположить, что это научная книга, большая часть которой — травник, но есть и дополнительные разделы.

Примерно половина книги — травник. На каждой странице одно (очень редко два) растение и короткие абзацы пояснительного текста. Большая часть этих растений современной науке неизвестна. Затем идут астрономическая и космологическая секции. Это рисунки звезд, Солнца, планет и, предположительно, спиральной галактики, вывернутой наизнанку. Эта «галактическая» картинка послужила источником множества теорий о внеземном происхождении книги или по крайней мере знаний в ней.

Далее — биологический раздел. Там изображены странные, возможно, анатомические изображения сосудов и артерий, которые перемежаются с обнаженными женскими фигурами, причем в ваннах. Возможно, это описание лечебных ванн. Затем следуют еще небольшой кусочек травника и фармацевтический раздел. В последнем, вероятно, описаны способы приготовления каких-то снадобий: изображены контейнеры с какими-то пометками, листья и коренья. И в самом конце следует рецептурный раздел. В нем много (сохранилось 324) параграфов, каждый из которых начинается со звездочки. Возможно, это календарь или альманах. С другой стороны, если добавить недостающие страницы, параграфов этих будет больше чем 360 или даже 365.

Подделка или нет?

Лучшие головы бились над расшифровкой документа на протяжении десятилетий. Не преуспел никто. И многие из потерпевших фиаско стали поговаривать, что текст вообще лишен смысла, что это подделка и нет смысла пытаться постичь смысл, которого нет. Есть две основных теории: что книгу создал сам Войнич и что книгу сделали специально для продажи императору Рудольфу. С первой теорией все просто — ученые давно доказали, что книге никак не меньше 500 лет (но может, и больше), да и исторические документы стопроцентно подтверждают существование манускрипта в средние века. Со второй теорией сложнее. Действительно, 600 дукатов — это та сумма, ради которой группа мошенников могла бы потратить годы. Но здесь на помощь приходят современные научные методы.

В игру вступают компьютеры

С появлением компьютеров расшифровка манускрипта, казалось, уже очень близка: ввести туда текст, и пусть себе машина подбирает возможные значения. Но первое же, с чем столкнулись исследователи в попытке представить документ в электронном виде, — это нечетко определенный алфавит. Дополнительную сложность представляет использование лигатур (это когда две буквы пишутся слитно). Было предложено несколько вариантов «алфавита Войнича», из которых на сегодня используется алфавит EVA («Европейский алфавит Войнича»).

При помощи EVA текст манускрипта был превращен в последовательность букв (закодирован), которые уже легко превратили в компьютерные данные. Получив первые результаты, исследователи испытали шок. Смысл извлечь не удалось, но статистика доказала — это язык, причем язык неизвестный.

Закон Зипфа и математика вообще

Если не умничать, то закон Зипфа можно сформулировать так: в любом осмысленном тексте, на каком бы языке он ни был написан, между словами, которые встречаются очень часто, часто, средне, редко и очень редко, есть четкая зависимость. Это правило верно как для древнегреческих текстов, так и для современных, для Библии и для словаря синонимов Roget’s Thesaurus.

Еще был вычислен показатель избыточности текста. И он оказался гораздо выше, чем у большинства европейских языков. По избыточности «язык Войнича» можно сравнить с языками примитивных народов Океании. Это породило теорию о том, что в манускрипте использован подстановочный шифр. Например, если в русской фразе «Маша ела кашу» заменить букву «а» на сочетание «куку», то получится «Мкукушкуку елкуку ккукушу».

Но если компьютерные исследования доказали, что текст осмысленный, помочь прочесть его они не смогли.

Толкователи и мошенники

Тут же к делу подключились различные исследователи, а чаще мошенники, предлагающие свое толкование манускрипта. Первое «решение» задачи предложил в 1919 году Уильям Ньюболд. Он заявил, что текст расшифрован и принадлежит перу Роджера Бейкона. В нем описан телескоп и микроскоп, основанные на принципе действия сложных объективов. Он также заявил, что при помощи своих изобретений Бейкон увидел спиральную структуру галактики (!) Андромеды, которую и современные-то телескопы видят с трудом. В мае 1931 года было доказано, что Ньюболд — шарлатан, а его «расшифровки» — бредовые фантазии.

В 1944 году известный ботаник Хью О’Нил «опознал» разнообразные растения со страниц манускрипта, увидев в них образцы флоры Нового Света и отодвинув, таким образом, дату создания манускрипта по крайней мере в 1500-е годы, после первых путешествий Колумба. В частности, О’Нил узнал американский подсолнечник и красный перец. Но, во‑первых, красный перец в книге отчего-то зеленый, да и с идентификацией подсолнечника многие ученые не согласны.

Уже упоминавшийся криптограф Уильям Фрейдман выдвинул гипотезу о том, что язык документа — искусственный, некий средневековый прообраз эсперанто. Этого исключить нельзя, хотя науке и неизвестны попытки создания искусственного языка в те времена — они начались лет через сто как минимум. Самым сильным аргументом в пользу этой теории являются построения Майка Роя, который выделил приставки, корни, суффиксы и окончания в «языке Войнича». На сегодня это самая перспективная теория. Самый комичный случай с толкованием текста книги произошел в 1978 году, когда канадец украинского происхождения Джон Стойко заявил, что манускрипт написан на (угадали!) украинском языке, в котором опущены все гласные. Правда, ничего похожего на расшифровку он не представил.

Была также гипотеза о том, что манускрипт Войнича — одна из первых попыток изобразить китайские иероглифы в виде алфавита.

Современное состояние

На сегодня совершенно точно известно, что прочесть манускрипт никому пока не удалось. В основном расшифровкой сегодня занимается небольшая, но фанатично преданная своему делу группа в интернете. Их рупором и инструментом является лист рассылки и сайт www.voynich.nu, где собраны все мыслимые материалы и ссылки о документе.

Ну и последнее. Несмотря на то, что никто не знает, что же написано в манускрипте, ни у одного из исследователей нет никаких сомнений: если нам когда-нибудь и удастся прочесть книгу Войнича, мы не узнаем из нее абсолютно ничего нового, полезного или просто интересного.