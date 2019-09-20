Рада приняла закон Зеленского об обороне Украины 2 20.09.2019, 18:59

1,550

За соответствующий проект закона проголосовали 286 народных депутатов.

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта, сообщает "Украинская правда".

За соответствующий проект закона проголосовали 286 народных депутатов.

Законопроект поддержали фракции "Слуга народа", часть голосов также дали фракции "Европейская солидарность" (15), "Батькившина" (9), "Голос" (14), депутатская группа "За майбутнє" (5) и внефракционных нардепы (9).

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - голосования проигнорировала.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

В законопроекте №1011 отмечается, что "план обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае "состояния войны".