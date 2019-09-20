Жестче, чем в армии: почему в школах у детей забирают смартфоны 11 20.09.2019, 19:17

2,669

Родители белорусских школьников в шоке

На входе в учебные заведения у их детей стали забирать мобильные телефоны. “Сегодня доча пришла и сказала, что телефоны будут забирать и складывать в коробочку, отдавать после уроков. В 11 (!) классе! — сетует Лариса Кохановская. — Сегодня подростки (!), без присутствия родителей (!) подписали документ о том, что они отказываются от мобильных телефонов и передают классному руководителю на хранение во время уроков!”

В еще одной минской гимназии 11-леток заставили написать расписки о том, что им запрещено приносить в школу мобильные телефоны. Таких жестких порядков нет даже в белорусской армии! Дисциплина дисциплиной, но после десятков дел о дедовщине солдатам разрешили иметь при себе мобильные телефоны. А белорусским школьникам нельзя? Такие запреты вообще законны?

Оказывается, да. Об этом "Еврорадио" рассказала пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

“Пользоваться мобильными телефонами на занятиях запрещалось еще с марта. Просто не все школы это выполняли”, — сказала она. 11 марта 2019 года министр образования Беларуси Игорь Карпенко издал приказ №156 “О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования”. В соответствии с пунктом 2.3. администрации школ должны внести в правила внутреннего распорядка учащихся положения “об ограничении использования ими средств мобильной связи во время учебных занятий и перерывов между ними”.

Запрещают, чтобы школьники не выносили сор из избы?

Белорусская система образования вспомнила о приказе №156 после того, как в интернет просочилось видео, снятое в классе гомельской школы №15. На нем учительница Людмила Четверткова матерно угрожает четверокласснику, который, по ее версии, подставил ей подножку. После публикации видео педагога уволили, но через несколько дней восстановили — за Четверткову вступился Александр Лукашенко.

19 сентября, комментируя скандал, глава государства резко высказался именно о мобильных телефонах. Мол, из-за них дети не только отвлекаются от занятий, но и “перестают думать”, "считать не умеют, таблицу умножения не знают". В тот же день родители белорусских школьников стали сообщать о запретах на смартфоны в учебных заведениях.

“Приказом мы прописали общую установку, но механизмы его выполнения администрация школ должна расписать в своем внутреннем распорядке, — объясняет Людмила Высоцкая. — Варианты могут быть разными. Например, телефоны могут забирать перед занятиями и класть в специально созданные для этого ящики, а потом отдавать. Это законно”.

В одной школе решат, что достаточно будет просто поговорить с учащимися и попросить их не пользоваться телефонами. В другой придумают еще какой-нибудь вариант, в третьей поставят ящик. Ни Минобразования, ни управления образования вмешиваться в этот процесс не будут. Есть приказ, а учителя должны сделать так, чтобы школьники не отвлекались от учебы. Но вот отбирать телефоны насильно учителя не имеют права, говорят в министерстве. Правда, в приказе это не прописано.

А если ученик заявит, что во время хранения его смартфон был сломан?

Учитель, собиравший телефоны, никак не сможет доказать, что это сделал не он. Но и ученик не сможет доказать обратного. Как быть?

“Чтобы избежать недоразумений, в школах должны быть прописаны и выполнены оптимальные меры хранения или безопасности, — говорит Людмила Высоцкая. — Их нужно сделать удобными для всех. Например, рекомендуется не передавать телефоны в чужие руки (школьники сами подходят и кладут телефоны в ящик, а потом сами же их забирают); оставлять телефоны в сейфах; отдавать телефоны под роспись. Случаи, конечно, могут быть разными. Школа должна прописать сама, кто за что будет отвечать. Но не Министерство образования”.

Что касается, родителей, которые против того, чтобы у детей отбирали телефоны, то, по словам пресс-секретаря, в каждом правиле возможны исключения. Ситуации нужно проговаривать индивидуально.

А как в других странах? Тоже сдают телефоны?

В Германии телефонами нельзя пользоваться школьникам начальных классов. В старших классах можно — но только на переменах.

Похожие порядки в английских школах. Учащимся можно иметь при себе смартфоны, но ими запрещено пользоваться во время уроков.

sistema.pp.ru

В постсоветских странах ситуация может различаться от школы к школе. В Азербайджане, например, нет жестких правил насчет мобильных телефонов. Решает этот вопрос, как правило, учитель. В некоторых школах — полная свобода.

В Украине единых правил также нет — все зависит от директора школы, а иногда — от учителя.