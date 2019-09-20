Я/Мы Шаман 1 Антон Орехъ

20.09.2019, 19:26

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Антон Орехъ

И когда кажется, что глупее уже ничего быть не может, оказывается, что может еще как.

И когда кажется, что глупее уже ничего быть не может, оказывается, что может еще как. Идиотизм не имеет дна, потому что символом российского идиотизма является знак бесконечности.

Путь Шамана начинался как анекдот. Это была типичная история наших «Радиодеталей», каких мы видали и пересказали десятки. Мало ли чудаков на Руси. Мало ли юродивых. Идет мужик где-то между тайгой и Уралом и года через два дойдет до Москвы, чтобы изгнать бесов из Кремля. Ну, пускай идет. А мы посмеялись и забыли через день. А мужик шел и шел. И пришел в дурдом и под статью об экстремизме. Собственно, в сумасшедший дом Шаман Александр Габышев попал не теперь – он шел по этому сумасшедшему дому, в котором все мы живем, последние несколько месяцев. Вот когда какие-то другие шаманы подожгли верблюдов и сделали это во славу России – их не отправили на лечение. Во славу России любая ересь сгодится.

Или когда горела Сибирь, а ее вместо того, чтобы нормально тушить, окропляли святой водой с вертолета – тоже санитаров не вызывали. Психом оказался шаман, который шел на Кремль. Он, замечу я вам, шел неспешно. Страна большая – к Москве Габышев планировал прибыть в 2021 году. А здесь и нынче уже неспокойно. И кто-то почесал свой качан и прикинул, что вот будет этот шаман идти месяц за месяцем, а все станут говорить, как он идет, что делает, далеко ли осталось. Полтора года онлайна. И все под знаком изгнания Путина из Кремля. И привиделось кому-то, что этот хэппенинг не хуже митинга. Там три часа пошумели и всех замели, а тут полтора года. А они же там, в Кремле тоже мистики. А им уже напророчили, что Путин до конца срока не досидит и где-то как раз к 2021 году придется ему на пенсию отойти. И узрели они в Шамане знак, Символ надвигающейся неотвратимой катастрофы.

Антон Орехъ, Telegram