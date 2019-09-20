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Ученые обнаружили неожиданную пользу алкоголя

  • 20.09.2019, 20:28
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Ученые обнаружили неожиданную пользу алкоголя

Также специалисты рассказали о допустимой дневной дозе спиртного.

Ученые из Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. Об этом они сообщили на проходящей в Барселоне конференции Европейской ассоциации по изучению диабета, пишет Мedicalxpress.

Китайские специалисты, изучив ранее проведенные исследования, сделали вывод, что употребление алкоголя связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. По их словам, в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что равно примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.

При этом они подчеркнули, что диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей, согласно которым им нужно соблюдать осторожность в отношении спиртных напитков.


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