Ученые обнаружили неожиданную пользу алкоголя
- 20.09.2019, 20:28
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Также специалисты рассказали о допустимой дневной дозе спиртного.
Ученые из Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. Об этом они сообщили на проходящей в Барселоне конференции Европейской ассоциации по изучению диабета, пишет Мedicalxpress.
Китайские специалисты, изучив ранее проведенные исследования, сделали вывод, что употребление алкоголя связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. По их словам, в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что равно примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.
При этом они подчеркнули, что диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей, согласно которым им нужно соблюдать осторожность в отношении спиртных напитков.