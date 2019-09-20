Эксперт: Система образования в Беларуси — колосс на глиняных ногах 20.09.2019, 20:35

Еще не повалилась, но уже наклонилась.

По поручению Лукашенко гомельскую учительницу, которая нецензурно выругалась на ученика, восстановили на работе, а ряд местных чиновников наоборот уволили. К каким последствиям может привести это решение?

Александр Лукашенко вынес строгое предупреждение премьер-министру Сергею Румасу, главе cвоей администрации Наталье Кочановой, вице-премьеру Игорю Петришенко. Министр образования Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии, пишет «Салiдарнасць».

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, выговор получили чиновники в Гомельском облисполкоме и горисполкоме. Уволили с переводом на другую работу начальника главного управления образования облисполкома Сергея Порошина, начальника управления образования горсиполкома Людмилу Крилистенко, замглавы администрации Новобелицкого района Гомеля Елену Копу, начальника отдела образования администрации Новобелицкого района Александра Деменчука, главного специалиста отдела образования администрации Новобелицкого района Екатерину Шарамову, директора средней школы № 15 Марину Черненко.

О том, к каким последствия может привести такой шаг, порассуждал на Примусе эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский.

– Система образования в нашей стране еще не повалилась и лежит, но уже наклонилась. Она шатается как колосс на глиняных ногах. Те, кто работает в школах, гороно, районо, не могут профессионально решать проблемы. Любительщина во всем.

Терпиловский объяснил логику решения Лукашенко:

– Вертикаль ведь как работает? Вышестоящий начальник говорит: если проблема дойдет до меня, я разберусь – но начну с наказания тебя. И когда скандал дошел до Александра Григорьевича, он по правилам вертикали наказал ближайшего к себе подчиненного. Потом тот же вице-премьер накажет своих подчиненных дополнительно. И в результате внизу пресс будет сумасшедший.