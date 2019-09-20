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Cуд над политзаключенным Дмитрием Полиенко сделали закрытым

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  • 20.09.2019, 21:08
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Cуд над политзаключенным Дмитрием Полиенко сделали закрытым
Дмитрий Полиенко

Политзаключенный заявил о бойкоте и полном отказе от дачи показаний.

Репрессивный судебный аппарат Беларуси принял решение сделать расправу над Дмитрием Полиенко закрытой, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Этим самым диктатура подчёркивает свою суть, которая корнями уходит в историю расстрельных комиссий авторитарных режимов прошлого, нацистского и большевистского.

Дело Дмитрия, состоящее из пяти уголовных статей, с кучей подписок о неразглашении, нарушениями, отказами в приложении к делу экспертных документов, сейчас достигло апогея своей абсурдности. Теперь исполнительные клерки лукашизма решили изолировать Полиенко во время преступного разбирательства над человеком.

Сильный духом, Дмитрий, принял решение никак не участвовать в средневековом мракобесии, которое устроила система в его отношении. Он будет бойкотировать суд полным отказом от дачи показаний и какой-либо коммуникации с палачами диктатуры.

Мы полностью поддерживаем Дмитрия в его стойкости и решении не сотрудничать с фашистами современности!

Призываем всех приходить на суд к Дмитрию Полиенко, чтобы выказать солидарность и поддержку человеку, который сейчас находится один на один с системным насилием и тотальной несправедливостью!

Каждый из нас завтра может оказаться на его месте.


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